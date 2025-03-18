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ТАСС

Уолтц: политика Байдена по Украине могла привести к третьей мировой войне

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Майк Уолтц
Майк Уолтц.
Источник изображения: © AP Photo/ Mark Schiefelbein

Помощник президента США Дональда Трампа также призвал задаться вопросов, реалистично ли добиваться возвращения Крыма и новых регионов под контроль Киева и отвечает ли это национальным интересам США

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Политика администрации 46-го президента США Джо Байдена могла привести к тому, что конфликт на Украине перерос бы в третью мировую войну. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News.

"Стратегия администрации Байдена [по Украине] заключалась в поддержке столько и в таких масштабах, сколько необходимо без оглядки на временные рамки. Это фактически означает бесконечные боевые действия в условиях, в которых в течение нескольких месяцев гибнут сотни тысяч людей. И это может перерасти в третью мировую войну", - сказал он.

Уолтц на ремарку ведущей о том, что в нынешней ситуации Крым и новые регионы останутся в составе РФ, призвал ее задаться вопросом, реалистично ли добиваться возвращения этих территорий под контроль Киева и отвечает ли это национальным интересам США. "Мы можем говорить о том, что правильно или неправильно, и также при этом нам надо говорить о реальной ситуации на земле. Именно это мы делаем посредством челночной дипломатии и непрямых переговоров", - добавил он.

Американский лидер 14 марта заявил, что администрация Байдена виновата в том, что отношения Вашингтона и Москвы так сильно испортились. В соцсети Truth Social Трамп написал, что его предшественник втянул США в "настоящий бардак" с Россией, и пообещал "вывести" Америку из этой ситуации. Трамп повторил тезис о том, что будь он президентом вместо Байдена, конфликт на Украине не обострился бы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что Москве и Вашингтону необходимо "разгрести" наследие администрации Байдена, который разрушал фундамент сотрудничества между странами.

Обсуждение прекращения огня

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, а США возобновили передачу разведывательных данных и оказание военной помощи Украине. Также стороны договорились как можно скорее заключить соглашение о добыче украинских полезных ископаемых.

Президент РФ Владимир Путин 13 марта поблагодарил Трампа за участие в мирном урегулировании и поддержал идею прекращения огня. Однако российский лидер поставил несколько принципиальных вопросов - о статусе украинских военных, вторгшихся в Курскую область, о контроле за соблюдением прекращения огня и о действиях Киева в этот период. Путин сообщил, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса. 

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
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