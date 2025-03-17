США не обсуждают с РФ возможность прекращения огня в Курской области

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф отметил, что стороны обсуждают "отправку технических команд" на дальнейшие переговоры

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не пытаются ставить перед Россией вопрос о возможности прекращения огня в Курской области в рамках обсуждаемых сейчас идей о перемирии на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

"У этих двух стран граница протяженностью 2 тыс. км. И они стреляют друг в друга через эту границу длиной 2 тыс. миль (км - прим. ТАСС). Речь идет об очень, очень сложном прекращении огня. И, тем не менее, все [стороны] привержены проведению этого обсуждения", - отметил спецпредставитель президента США, комментируя переговоры с Россией и Украиной в эфире телеканала CBS News. "Я говорю <...>, что прекращение огня включает в себя обеспечение того, чтобы люди не воевали друг с другом через границу длиной 2 тыс. км. <...> Это не включает главный район конфронтации, то есть Курск (Курскую область - прим. ТАСС)", - уточнил Уиткофф.

По его словам, стороны обсуждают "отправку технических команд" на дальнейшие переговоры. Уиткофф также напомнил о недавних переговорах в Саудовской Аравии. "[14 марта в Москве состоялась] моя встреча [с президентом России Владимиром Путиным], которую я воспринимаю как многообещающую. Думаю, все это - очень, очень хорошие тенденции, которые, будем надеяться, указывают на возможность [достижения] мирного соглашения в ближайшее время", - подчеркнул спецпосланник.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба ВС России, к настоящему времени уже освобождено более 86% площади, занятой ВСУ. Из освобожденной Суджи идет эвакуация жителей. На отдельных участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область. По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тыс. военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп попросил в пятницу Путина пощадить жизни участников украинских формирований, находящихся в окружении в Курской области. Российский лидер гарантировал украинским боевикам в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен. Однако для этого соответствующий приказ должно отдать военно-политическое руководство в Киеве, указал Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил 15 марта, что время у Киева на то, чтобы принять предложение Москвы, "сокращается, как шагреневая кожа".