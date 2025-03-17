Эффективный инструмент ведения разведки: распространение псевдоспутников в мировой практике

Zephyr от Airbus Zephyr от Airbus

Псевдоспутники – это беспилотные аппараты, выполняющие те же функции, что и орбитальные спутники (телекоммуникация, сбор разведывательной информации и так далее), но при этом работающие не за пределами планеты, а в её стратосфере. К категории высотных псевдоспутников относятся БПЛА, способные достичь высот более 20 км.

Псевдоспутники, как правило, представляют собой лёгкие платформы с большим размахом крыльев, оснащенные солнечными панелями, которые вырабатывают электроэнергию для питания бортовых систем. Такая конструкция позволяет им находиться в воздухе в течение длительного времени (от нескольких недель до нескольких месяцев) без необходимости частой дозаправки или посадки. Бортовые системы движения и управления позволяют им удерживать позицию над определенной территорией, что делает их весьма эффективными решениями для задач, требующих продолжительного наблюдения и связи.

Орбитальные спутники требуют дорогостоящих запусков ракет-носителей и ограничены заданными траекториями, в то время как традиционные наземные телекоммуникационные вышки и РЛС имеют ограниченный радиус действия, а их эффективность зависит от рельефа местности. На этом фоне псевдоспутники являются экономичным и эффективным решением, покрывая обширные территории, не выходя за пределы Земли и имея возможность сменить своё местоположение.

PHASA-35 от BAE Systems PHASA-35 от BAE Systems

Одним из примеров псевдоспутников является Zephyr от Airbus. Это сверхлёгкая беспилотная конструкция в форме самолёта с размахом крыла более 25 м, работающая на солнечной энергии. Он может пребывать в стратосфере до нескольких месяцев.

Еще одна инновационная конструкция – PHASA-35, разрабатываемая компанией BAE Systems. Это платформа с размахом крыла 35 м работает на высоте около 21 км. Благодаря использованию солнечной энергии он может действовать непрерывно в течение многих месяцев.

HAWK30, создаваемый американским оборонным подрядчиком AeroVironment в сотрудничестве с SoftBank, является ещё одним примером псевдоспутника. 10 электродвигателей и размах крыла 78 м позволяют ему находиться на высоте около 20 км в течение длительного времени. HAWK30 предназначен для обеспечения доступа в интернет в регионах, где отсутствует традиционная телекоммуникационная инфраструктура. Sunglider – аналогичный проект, разрабатываемый SoftBank, – является более крупной и продвинутой версией HAWK30.

Stratobus от Thales Stratobus от Thales

На рынке псевдоспутников также выделяется Stratobus, разрабатываемый Thales. Его конструкция основана на стратосферном дирижабле, что позволит ему парить над одной территорией в течение длительного времени.

Одним из последних проектов в этой категории является Odysseus, разработанный Aurora Flight Sciences, подчинённой Boeing. Это новейший стратосферный псевдоспутник, предназначенный для долгосрочного наблюдения за Землёй. Его большая поверхность, покрытая солнечными панелями, позволит проводить миссии продолжительностью в несколько месяцев без необходимости посадки.

Псевдоспутники – это эффективный инструмент ведения разведки, обеспечения связи и ретрансляции. При этом их можно адаптировать и для решения других военных задач. Подавляющая часть образцов всё ещё находится на стадии разработки, однако всё большее распространение псевдоспутников в мировой практике свидетельствует об их потенциально высокой роли на современном поле боя.