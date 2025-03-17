Валерий Романенко, авиаэксперт: "Пока не освоим простейшие самолёты Mirage и F-16, можем лишь мечтать о Rafale и Eurofighter" (LB.ua, Украина)

LB: самолеты, предоставленные ВСУ Европой, не могут конкурировать с российскими

Киев получает из Европы далеко не новые самолеты, признается авиаэксперт Романенко в интервью LB. Они не могут конкурировать с российскими из-за старых радаров и отсутствия системы передачи данных и новых ракет. Поэтому западные "птицы" просто не приближаются к линии фронта.

В феврале Украина получила первые французские истребители Mirage 2000-5F. 7 марта эти боевые машины приняли участие в отражении очередной атаки ракет и беспилотников на Украину.

Насколько новые истребители усилят Воздушные силы ВСУ? На какие еще самолеты иностранного производства стоит рассчитывать? Об этом мы беседуем с ведущим научным сотрудником Государственного музея авиации имени Антонова, кандидатом исторических наук Валерием Романенко.

"По неофициальным данным, нам должно быть передано около 20 самолетов Mirage"

Юрий Стригун: Валерий, до конца марта Франция обещала поставить нам первый самолет Mirage 2000-5F. Эти истребители пополнят парк иностранных самолетов Воздушных сил ВСУ. А сколько западных самолетов мы получили с начала российской СВО?

Валерий Романенко: Самолеты поставлялись в несколько этапов: первыми мы получили старые советские истребители МиГ-29 из Словакии, Польши и штурмовики Су-25 из Северной Македонии. В свое время Украина продала этой стране четыре штурмовика Су-25, а теперь македонцы вернули их нам. Мы еще не все самолеты из Польши получили, поэтому цифра плывет. Можно сказать, что нам было поставлено не менее двух десятков боевых самолетов советского производства.

Позже мы создали Коалицию истребителей, где нам пообещали 73 американских истребителя F-16. Некоторые из них двухместные, поэтому некоторые пошли в ВВС Румынии для Европейского учебного центра F-16. По факту у нас будет чуть больше 60 самолетов. На данный момент получено три транша по шесть машин — всего 18 истребителей F-16, один был потерян в авиакатастрофе. То есть осталось 17 машин. Об этом сообщается в средствах массовой информации.

Кроме того, нам сообщили о передаче трех французских самолетов Mirage. Я уже видел кадры с Mirage 2000-5F в украинском небе. Он имеет характерное треугольное крыло, которое невозможно спутать ни с каким другим. Поэтому эти самолеты уже гарантированно летают. Где, куда и как не наше дело.

По неофициальным данным коммерческого журнала French Aviation Legends, нам должны передать около 20 самолетов Mirage.

Если говорить о машинах, которые уже переданы, то они модернизированы для несения французских крылатых ракет SCALP/Storm Shadow и крылатых бомб Hammer. Для этого под фюзеляжем установили пилон, взятый от Mirage 2000D, на одну ракету. Бомбы (две или четыре) подвешиваются под крылом.

Старый советский бомбардировщик Су-24М способен нести две ракеты SCALP, в то время как "Мираж" — только одну. То есть для выполнения той же задачи нужно в два раза больше "Миражей", потому что ракеты не запускаются по одной. Если вы хотите поразить цель на 100%, вам нужны как минимум четыре ракеты. Одна нанесет урон, вторая добьет. Еще две собьет российская ПВО, потому что нам нужно понимать, что мы воюем не с Угандой, а с государством, которое имеет огромное количество зенитных комплексов.

— "Мираж" не самый новый западный истребитель. Чем он лучше тех же бомбардировщиков Су-24?

Надо понимать, что это тоже далеко не новые самолеты и практически ровесники наших. Это тоже модернизированные машины, которые выпускаются с начала 80-х годов прошлого века. У Су-24 сложные элементы планера — поворотные консольные узлы, потому что они имеют крыло изменяемой геометрии. Большинство Су-24М в конце 1990-х и нулевых простаивали на земле. Украина немного модернизировала МиГ-29 и Су-27, более-менее модернизировала Су-25, но до обновления Су-24М так и не дошла. Вместо этого "Мираж" постоянно совершенствовал бортовое оборудование. Видите ли, сейчас никого не интересует скорость и потолок самолета. Главное — РЛС, вооружение и бортовой комплекс обороны. РЛС Mirage видит на высоте 130 километров. По целям на малой высоте дальность падает до 35–37 километров, потому что луч отражается от земли, засвечивая экран. Самолет способен сопровождать восемь целей и наводить ракеты на четыре из них. Он вооружен ракетами средней и малой дальности. Но никто не приближается к ближнему диапазону. Этот собачий бой ушел в прошлое. Сейчас дальность поражения самолета находится за горизонтом, где-то в 40 и более километрах.

Российские самолеты, вооруженные ракетами Р-37М, Р-37 и Р-33, сбивали наши даже с расстояния 200–250 километров.

Более новые французские истребители Rafale уже имеют ракету Meteor, которая также способна пролететь 200 километров. Однако адаптировать эту ракету к "Миражу" никто не будет, потому что в этом нет смысла: радар видит только на 120–130 километрах.

— Почему у нас была длинная, почти годичная эпопея с F-16 (среди причин был недостаточный уровень английского языка у пилотов) и вообще не было проблем со знанием французского, ведь "Мираж" мы получили за полгода?

— Дело не в языке. Все пилоты натовских военных самолетов в совершенстве владеют английским языком. Все команды в системе ПВО НАТО отдаются на английском языке. Это как если бы советские летчики должны были знать русский язык независимо от национальности. Поэтому наши летчики во Франции тоже проходили обучение на английском языке, потому что это стандарт НАТО.

— Если мы получили Mirage, то есть ли шанс получить новейший французский истребитель Rafale? Какие преимущества это может дать?

Не думаю, что мы их получим в ближайшее время. Дело в том, что этих самолетов сделано не так уж и много, чтобы найти "лишние" и передать нам. Кроме того, Франция и Dassault пока не собираются резко ускорять производство: там очередь на девять лет вперед. Конечно, можно пойти по пути организации дополнительных мощностей, но что с ними делать, когда закончится украинский контракт? Поэтому я считаю, что для вопроса о Rafale сейчас не самое подходящее время. Пока мы не освоим простейшие западные самолеты, такие как "Мираж" и F-16, о "Рафале", "Еврофайтере" и других можно только мечтать.

"Непосредственно у линии соприкосновения F-16 пока не применяются"

— Как используют наши истребители F-16? Вылетают ли они на линию соприкосновения или пока выполняют задачи только для ПВО?

— Есть видео с F-16 в небе над Украиной, которое выложил не очень умный человек. На нем виден склад вооружений, в том числе ракет малой и средней дальности, и станция постановки помех. На самолете отсутствует одна ракета. Очевидно, что этот полет был учебно-тренировочным, а не боевым. Пилот был обучен работе в экстремальных условиях, в том числе с бомбами и ассиметричной подвеской. Думаю, сейчас F-16 используются как истребители ПВО, также и активно готовятся к ударам по наземным целям. То есть непосредственно вблизи линии соприкосновения эти самолеты пока не используются. Наши "Соколы" получили самый современный европейский бортовой комплекс обороны, в том числе с американским программным обеспечением, который разрабатывался специально для условий российско-украинского конфликта. То есть, с учетом параметров излучения типовых российских систем ПВО и российских самолетов, разработаны программы, анализирующие их сигналы и генерирующие радиопомехи на нужной частоте с целью нарушения наведения ракет противника и ослепления радаров.

— Летом мы получили истребители F-16 в европейском варианте MLU. Какой классической модификации (блок 20-72) они соответствуют?

— В американской классификации это блок 50-52. При желании любая модель самолета F-16 может быть модернизирована до последней версии блока 70-72. Это, конечно, не истребитель 5-го поколения F-35 или F-22, а вполне современная машина. Вопрос в политической воле правительства США, деньгах и той очереди, которая выстроилась на модернизацию этих самолетов. Есть принципиально новая РЛС с фазированной антенной решеткой. При этом антенна остается неподвижной, а сканирование пространства происходит с большой скоростью. Русские рекламируют, что их радары способны видеть на 300 километров. А у наших F-16 — 120–130 километров. К сожалению, у русских сейчас есть самолеты, которые более современны, чем некоторые машины НАТО.

— А какая РЛС у наших МиГ-29?

— Это уже не совсем классические советские истребители. Мы их усовершенствовали, установили отдельные версии ракеты Р-27, которые способны лететь на 120 километров. Соответственно, радиолокационные станции должны были обеспечивать наведение не менее чем на 100 километров. Где-то на таком же расстоянии, как у F-16 и Mirage. Разница в том, что у наших МиГ-29 полуактивное радиолокационное наведение. То есть ракета должна быть подсвечена в полете, она не должна выходить из луча радара, а самолет должен лететь в том же направлении. У западных самолетов другой принцип: выстрелил — забыл. То есть пуск выполняет пилот, а компьютер рассчитывает дальность и точку, в которую направляется эта ракета. Если самолет противника меняет курс, бортовая РЛС корректирует полет ракеты по боковому лучу, отправляя новую точку встречи с противником. На самом деле это не значит выстрелил — забыл, а лишь то, что ракета движется не как трамвай, которому нужна колея, а как автомобиль, который реагирует на легкие повороты руля.

— Предполагалось, что F-16 должны отгонять российские бомбардировщики и истребители подальше от линии фронта. Этого не произошло, потому что "соколы" пришли к нам без системы передачи данных Link 16. Можно ли считать это катастрофой?

— Это не катастрофа, это просто ограничение наших возможностей. Дело в том, что эти самолеты несли новейшую версию Link 16. Что это такое? Ну, грубо говоря, военный интернет, который выкидывает на экран картинку тактической обстановки на фронте. То есть то, что видит штаб в режиме реального времени, летчик видит в самолете: данные радаров, радиоразведки, армейской разведки, спутников, самолетов-разведчиков, других самолетов, наземных войск. Всё передается в режиме реального времени на истребительную авиацию. Летчику не нужно рассказывать о том, что в небо поднялись самолеты противника, потому что он сам их видит и принимает решения.

Без Link 16 мы теряем возможность передавать информацию о текущей тактической обстановке непосредственно на экран истребителя. Его придется передавать по обычной радиосвязи. То есть, вместо того чтобы увидеть его один раз, вам придется долго слушать. Возможно, с Gripen ситуация будет лучше, потому что у них своя шведская система, а не Link 16. Но нам они их до сих пор не дали.

"Наиболее вероятно, что в этом году мы получим чешский Gripen"

— В мае 2024 года Швеция пообещала нам передать два самолета DLRV. В октябре было объявлено о передаче оборудования для эскадрильи (14 единиц) истребителей JAS-39 Gripen. Как говорил известный американский шифровальщик Джозеф Рочфорт, если ваши соседи заказывают ресторан, фотографа и покупают цветы, то высока вероятность, что они будут праздновать свадьбу. Насколько вероятно, что Украина получит Gripen в этом году?

— Думаю, может быть как в ситуации с Mirage. Полгода прошло от информации президента Макрона до появления первых самолетов в нашей стране. Еще в 2000 году мне удалось посидеть в кабине "Грипена", ознакомиться с его бортовым оборудованием: тремя мониторами, прицелом с проекцией на лобовое стекло, нашлемной системой прицеливания. Самолет вооружен ракетами AMRAAM с максимальной дальностью полета 160 километров, если это новейшая модель AIM-120S-8. Ракету Meteor планируется адаптировать к западным самолетам в 2027–2029 годах.

Кроме того, нам, опять же, дадут первые модели Gripen, что на уровне наших F-16 и Mirage. Эти самолеты не смогут конкурировать с россиянами из-за старых радаров.

Наиболее вероятный вариант для меня — когда мы получим чешский "Грипен", который это государство арендовало у Швеции. Венгрия сохранит своего "Грипена". Если мы получим эти шведские истребители, они будут обладать тем же функционалом, что и нынешние F-16: противовоздушная оборона, удары по наземным целям и радары.

Что касается самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), то они не сильно усилят наши ударные возможности. Дело в том, что, опасаясь дальнобойных российских ракет, они не будут подлетать ближе, чем на 300 километров к линии соприкосновения. А предел их дальности обнаружения составляет 400 километров, если речь идет о бомбардировочной авиации. Истребители — вообще за 300 километров. Если русские будут работать на малых высотах, то этот самолет их просто не увидит.

По сути, это поможет нам во время налетов крылатых ракет и "Шахедов". Здесь информация будет бесценной, потому что у нас будет не наблюдение, а мониторинг над большей частью Украины. Весь полет крылатой ракеты можно собрать не из паззлов отдельных данных с наземных радаров, а в реальном времени с самолета ДРЛО.

— То есть новейшей ракеты класса "воздух-воздух" "Метеор" у нас не будет до конца конфликта?

— Это не так. Эта ракета еще не полностью адаптирована к европейским самолетам. Сейчас эти ракеты активно производятся, разворачивается производство, но необходимо внедрять соответствующие элементы в бортовое радиоэлектронное оборудование самолета. Это непростой процесс и пока продвигается медленно.

— В какой степени Gripen можно назвать многоцелевым истребителем?

— Сто процентов. Единственное исключение — для разведывательного варианта. Если планируется разведывательный полет, то техник достает одну карту памяти и вставляет другую. Повесили разведывательный контейнер и улетели. И наоборот, когда вместо разведывательной карты нужен истребитель-бомбардировщик, снимается разведывательная карта, устанавливается другая, крепится соответствующее вооружение, например управляемые бомбы, высокоточная лазерная система наведения.

— Может ли наша промышленность производить ракеты для западных самолетов? Чтобы хоть немного помочь себе в этом конфликте?

— В общем, у нас есть хорошая ракета Р-27, которая летит на 120 километров. Она имеет навигационную систему и развитые головки самонаведения, обеспечивающие полет в режиме "выстрелил — забыл". Конечно, у нас не будет такой же дальности, как у последних моделей ракет AMRAAM, но это лучше, чем тот же Mirage с ракетами MICA. И это лучше, чем старые модели ракет AMRAAM с дальностью 80 километров, которые нам давали для истребителей F-16. То есть на этом уровне мы можем заменить американское оружие.

Остальное требует больших денег. Чтобы вы понимали, для будущего украинского зенитно-ракетного комплекса каждое КБ (и "Луч", и "Южное") просит полмиллиарда для начала. Ракетные исследования — вещь очень дорогая.

Автор: Юрий Стригун.