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Военное обозрение

«Мы кое-что заполучаем»: министр обороны Франции признался в военно-техническом шпионаже против России

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Источник изображения: topwar.ru

Для создания эффективных средств противодействия необходимо иметь точное представление о характеристиках различных систем вооружения противника – реального или потенциального.

Это подразумевает наблюдение за техникой неприятеля во время её использования на поле боя или получение сведений о ней путём шпионажа. Однако идеальное решение – это заполучить её

- говорится во французском издании Zone Militaire.

Как указывается, во времена Холодной войны Соединённые Штаты запустили программы Have Doughnut и Have Drill для захвата советских систем. По итогам их реализации ВВС США заполучили истребители МиГ-17 и МиГ-21. В 1980 году к этим самолётам присоединились МиГ-23 [были переданы Египтом после «смены курса»]. После распада СССР эта практика никуда не делась. Так, в 1990-х годах американской военной разведки удалось приобрести у Белоруссии ЗРК С-300ПМУ всего за $6 млн.

Война на Украине дала возможность обзавестись российской матчастью, включая средства РЭБ и как минимум один танк Т-90. Франция делает то же самое

- отмечается в издании.

Именно это и признал министр обороны страны Себастьен Лекорню в большом интервью программе Legend, когда его спросили о происхождении «вражеского оборудования», которое тестируется военным ведомством:

Мы кое-что заполучаем, и делаем это не так уж плохо. Мы делаем это посредством партнёрства со странами, которые настроены нам помогать. Иногда мы делаем это сами, в частности, тайно

- заявил Лекорню, фактически признавшись в шпионаже против России.

По мнению министра, крайне важно обзавестись военной техникой, с которой могут столкнуться французские войска:

Вы не сможете разработать систему защиты, если не поймете систему нападения. И наоборот.

По его словам, в связи с этим и проводятся испытания трофейного оружия, которые позволяют, например, определить, сможет ли «увидеть» вражеский радар самолёт типа Rafale или ракету.

Так, координационный центр полигона радиоэлектронной борьбы (CCPGE) располагает советскими и российскими системами ПВО класса «земля-воздух», в частности, SA-8 Gecko [«Оса»] и SA-6 Gainful [«Куб»]. Работа этих ЗРК проверяется с помощью имитаторов угроз типа ARPEGE, которые генерируют электромагнитную волну, характерную для самолёта или ракеты.

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Белоруссия
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Продукция
Rafale
МиГ-21
МиГ-23
С-300
С-300П
Т-90 "Владимир"
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