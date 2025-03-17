Названо количество переданных Киеву турецких Kirpi

Турецкая компания BMC передала Киеву 687 бронеавтомобилей Kirpi

Турецкая компания BMC, которая выпускает бронеавтомобили семейства Kirpi, назвала количество переданных Украине машин. Киев получил 687 броневиков, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

BMC опубликовала инфографику, демонстрирующую географию поставок бронетехники турецкого производства. В ней указано, что Украина получила 507 Kirpi в базовой версии и 180 усовершенствованных Kirpi-II. Технику BMC поставляют в девять стран, включая Грузию, Катар и Туркменистан.

В линейку бронеавтомобилей Kirpi входит несколько двухосных и трехосных машин. Kirpi-II с независимой подвеской всех колес обеспечивает защиту от пуль и подрывов на минах. В арсенал машины входит дистанционно управляемый боевой модуль.

В феврале председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил России — заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Василий Трушин сообщил, что российские специалисты исследовали более 90 образцов вооружения и военной техники иностранного производства в 2024 году.