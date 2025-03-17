Войти
Lenta.ru

Названо количество переданных Киеву турецких Kirpi

292
0
0
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости.

Турецкая компания BMC передала Киеву 687 бронеавтомобилей Kirpi

Турецкая компания BMC, которая выпускает бронеавтомобили семейства Kirpi, назвала количество переданных Украине машин. Киев получил 687 броневиков, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

BMC опубликовала инфографику, демонстрирующую географию поставок бронетехники турецкого производства. В ней указано, что Украина получила 507 Kirpi в базовой версии и 180 усовершенствованных Kirpi-II. Технику BMC поставляют в девять стран, включая Грузию, Катар и Туркменистан.

В линейку бронеавтомобилей Kirpi входит несколько двухосных и трехосных машин. Kirpi-II с независимой подвеской всех колес обеспечивает защиту от пуль и подрывов на минах. В арсенал машины входит дистанционно управляемый боевой модуль.

В феврале председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил России — заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Василий Трушин сообщил, что российские специалисты исследовали более 90 образцов вооружения и военной техники иностранного производства в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Катар
Россия
Туркменистан
Турция
Украина
Продукция
Kirpi
Компании
BMC
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 09:23
  • 32
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.03 04:52
  • 0
Ответ на "В США рассказали о превосходстве Су-35 над F-35"
  • 17.03 02:33
  • 0
Ответ на "Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)"
  • 17.03 01:33
  • 1
ВМС Индонезии оценивают покупку легкого авианосца из состава итальянского флота
  • 17.03 01:17
  • 1
Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 00:13
  • 8107
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 23:08
  • 0
Ответ на "Охладить тыл: ПВО Украины не справляется с ударами ВС России"
  • 16.03 22:43
  • 0
Ответ на ""Алмаз-Антей": "Тор" доработали благодаря использованию ЗРК в зоне СВО"
  • 16.03 19:16
  • 309
Космонавтика Илона Маска
  • 16.03 17:12
  • 2
Легкая ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту российский военный спутник
  • 16.03 14:13
  • 35
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 16.03 13:24
  • 102
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 16.03 05:45
  • 5
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты
  • 16.03 05:38
  • 34
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 16.03 04:42
  • 0
Ответ на "В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты"