С соседями выгоднее дружить и торговать, чем воевать

Европейские политики и чиновники всех рангов в течение трёх лет убеждали своих граждан, что при их всесторонней помощи Украине удастся нанести России «стратегическое поражение». Для этого с подачи заинтересованных лиц тратились огромные деньги и вводились жёсткие антироссийские и антибелорусские (для основного стратегического союзника России) санкции. В результате чего, неожиданно для самих еврочиновников, произошёл спад экономики в странах ЕС, что в свою очередь больно ударило по пресловутой европейской стабильности, понизив благосостояние граждан до критического уровня. Наиболее показательной в данном контексте является обстановка в Прибалтийских республиках.

Например, в Латвии, по оценке национального министерства финансов, государственный долг к декабрю 2024 года составил 19 миллиардов евро, или 47,7% ВВП, увеличившись за год на 1,5 миллиарда. Выпуск промышленной продукции по состоянию на ноябрь в годовом измерении снизился на 3%, экспорт упал на 1,9%, а импорт – на 7,4%. Экономика сократилась на 0,4% – в основном из-за падения экспорта и инвестиций.

В Литве проект бюджета на 2025 г. формировался из расчёта, что дефицит составит 3% от ВВП, а госдолг повысится на 3,8%. При сохранении подобной тенденции, по оценке банка Литвы, к 2027 году госдолг достигнет 49% от ВВП.

Продолжается падение грузооборота в портах Литвы, Латвии и Эстонии (в среднем на 20% по сравнению с предыдущими годами). Причины очевидны – раньше прибалтийские порты обслуживали большой объем грузов из России и Беларуси, которые исчезли оттуда из-за санкций.

О масштабах последствий недавнего «энергетического маневра» стран Балтии остаётся только догадываться. Но уже сегодня слышны тревожные звонки в виде резких скачков цен на электроэнергию в республиках. Отказавшись от БРЭЛЛ, прибалты автоматически лишили себя конкурентной среды на энергетическом рынке и отдали его в распоряжение европейских монополистов.

Между тем, в руководящих кругах лимитрофов продолжают спорить, где взять деньги на растущие военные расходы. При этом самым очевидным способом им представляется увеличение размеров налогов. Местный бизнес, а также банки сопротивляются налоговой реформе и утверждают, что она приведет к снижению инвестиционной привлекательности. Действительно, в то время, когда прибалтийский бизнес и так с трудом сводит концы с концами, рост налогов может его окончательно добить.

Что будут делать дальше страны Балтии, с учетом стремительного старения их населения, никто не знает. Уже сегодня республики живут в основном за счет дотаций, получая подачки с барского стола брюссельских чиновников.

И вот здесь всё более отчетливые очертания приобретает вопрос о том, когда же население стран Балтии всё-таки заметит абсурдность подсовываемого им сегодня марионеточными правительствами пути «национального строительства». Когда прибалты смогут объективно сравнить его с прежними временами, в которых присутствовали нормальные, «рабочие» отношения с соседями, и осознают необходимость перемен? При этом им стоит понять, что изменить что-либо с нынешними элитами, мечтающими только об освоении военных бюджетов, никак не получится.

Примечательно, что намёки на пробуждение новых правых сил патриотического характера сегодня уже можно найти в странах-старожилах ЕС, там, где они победили на недавних выборах, например, в Италии, Нидерландах, Австрии. Всё это указывает на усталость населения Евросоюза от пока ещё действующих политических элит, которые не видят ничего дальше собственного носа и «генеральной линии», прочерченной Брюсселем.

Эти размышления наводят на мысль, которая на данный момент, может быть, преждевременна, но, тем не менее, имеет право на существование. А не пора ли европейским соседям России и Беларуси задуматься над восстановлением прежних связей? В первую очередь на уровне дипломатических отношений? Перековать, так сказать, мечи на орала.

Стоит ещё раз напомнить, что разрушитель европейского спокойствия Трамп – в первую очередь бизнесмен, он понимает слово «сделка». Сейчас много говорят о ловушке, в которую администрация Белого дома якобы «загнала» Россию, добившись от Украины согласия на 30-дневное «перемирие» с вытекающими из него последствиями. Дескать, если Путин не согласится на «мирные предложения», то всему миру станет понятно, кто хочет войны. И, следовательно, уже не только США и Европа, но и весь мир ополчится на Россию, чего она не выдержит и, наконец-то, потерпит «стратегическое поражение».

Но дело, видите ли, в том, что всё будет зависеть от ответного предложения, которое Россия, возможно, сделает Трампу. Если оно окажется более привлекательным, чем бонусы от сомнительного «стратегического поражения» («Россию, как ядерную державу победить невозможно», замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков), то Трамп пойдёт на выгодную сделку (это слово он понимает). Следовательно, Европе, так или иначе, придётся искать точки соприкосновения с Россией. А Польше и прибалтам – с Беларусью. Тем более что для них это выгоднее, особенно для Литвы и Латвии. И начинать нужно с восстановления нормальных дипломатических отношений.

Владимир Вуячич