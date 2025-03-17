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Ростех

В Ростехе освоили выпуск уникальных мини-компьютеров для нейросетей

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В Ростехе освоили выпуск уникальных мини-компьютеров для нейросетей
В Ростехе освоили выпуск уникальных мини-компьютеров для нейросетей.
Источник изображения: rostec.ru

Процессорный модуль «Фишт» необходим для автоматизации производственных процессов и может использоваться для ускоренной модернизации устаревшего оборудования

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех успешно запустил в производство процессорный модуль «Фишт», разработанный отечественным конструкторским бюро «Марафон». Подобных изделий на российском рынке радиоэлектроники нет. Решение представляет собой мини-компьютер, который позволяет запускать нейросети, применять машинное обучение и искусственный интеллект для максимально широкой автоматизации производственных процессов. Возможности производства позволяют выпускать до 120 тыс. изделий в год.

«Фишт» работает на базе российских операционных систем — Astra Linux и «Нейтрино». Модуль может применяться в медицинском приборостроении, при создании систем промышленной автоматизации, цифровых двойников. Он уже доказал свою эффективность при обнаружении и распознавании низколетящих объектов устройствами РЭБ, при обработке данных в режиме реального времени с датчиков на нефтяных месторождениях в труднодоступных регионах Российской Федерации.

Процессорный модуль представляет собой мини-компьютер и может использоваться для ускоренной модернизации устаревшего оборудования. Архитектура «Фишта» и его стоимость позволяют при минимальных затратах провести апгрейд существующего на предприятиях вычислительного инвентаря и расширить сферу применения искусственного интеллекта, нейросетей и машинного обучения.

Процессорный модуль заменит собой целый ряд импортных аналогов, в том числе Radxa, Vortex, Forlinx, Core, iCore, Icop, Advantech. Его выпуск локализован на Рыбинском заводе приборостроения (РЗП, входит в «Росэлектронику»).

«Новый продукт может стать без преувеличения революционным не только для нашего завода в Рыбинске, но и для целого ряда отраслей российской экономики. С его помощью можно решать задачи по ускоренной модернизации уже установленного оборудования, с минимальными затратами — капитала, времени, труда и средств производства. Тем самым будет укрепляться технологическая база для роста производительности труда и сокращения производственных расходов», — сказал генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.

Процессорный модуль относится к классу SOM (System-on-Module), среди основных характеристик которого выделяют компактные размеры, энергоэффективность и высокую производительность. При разработке «Фишта» удалось решить уникальную задачу — разместить три микропроцессора на одной плате, включая нейросопроцессор и сопроцессор реального времени. Такое решение позволяет запускать нейросети, применять машинное обучение и искусственный интеллект для максимально широкой автоматизации производственных процессов.

«Нас очень впечатлила автоматическая линия поверхностного монтажа на Рыбинском заводе приборостроения, а также скрупулезный контроль качества выпускаемых здесь изделий. Наш продукт был очень сложен не только в разработке, но и, как показал опыт, в производстве. С этой задачей отлично справились в Рыбинске», — сообщил директор компании «Марафон» Александр Чепурнов.

В ближайшее время «Фишт» будет внесен в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга в качестве уникального решения, в том числе задач в области импортозамещения.

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