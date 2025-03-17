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ТАСС

"Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники

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© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

Пуск был осуществлен с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ракета легкого класса "Ангара-1.2", стартовавшая в воскресенье с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутники, сообщили в Минобороны России.

Ракета стартовала в 13:50 мск. Как сообщили в ведомстве, пуск был осуществлен с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ.

"В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что старт ракеты и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. "С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме", - уточнили в МО РФ.

Как рассказали в ведомстве, пуск увидели воспитанники Кемеровского президентского кадетского училища, Тюменского президентского кадетского училища, Омского кадетского военного корпуса и Екатеринбургского суворовского военного училища. Незадолго до старта ребята посетили стартовую площадку ракеты "Ангара-1.2".

В ходе посещения космодрома, организованного Минобороны России, воспитанникам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, на которой установлены бюсты генерала армии Юрия Яшина, генерал-лейтенанта Степана Штанько и генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе. Также военнослужащие космодрома провели для юных гостей экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексам ракеты-носителя "Ангара". 

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Страны
Россия
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Ангара
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Минoбороны РФ
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Плесецк
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