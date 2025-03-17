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Военное обозрение

«Повышенная точность огня и лучшая мобильность»: в западной прессе оценили РСЗО «Ураган-1М»

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Источник изображения: topwar.ru

ВС РФ продолжают развёртывание на фронте новейшей версии 220-мм РСЗО 9К57 «Ураган» – модификации «Ураган-1М», которая привлекла внимание западных обозревателей.

Русские демонстрируют применение своей усовершенствованной реактивной системы залпового огня в боях против ВСУ. Пусковая установка «Урагана» оказалась довольно простой в доработке, что позволило в сжатые сроки развернуть её модернизацию и начать поставки

- говорится в западной прессе.

Как указывается, в последних версиях улучшенная РСЗО в первую очередь отличается внешне, будучи оборудованной решётчатым каркасом, призванным уменьшить урон, причиняемый вражескими дронами. Первые усовершенствованные установки были впервые замечены на поле боя весной прошлого года, затем они попадали в кадр летом 2024 года и в феврале и марте текущего.

Источник изображения: topwar.ru

Их модернизация осуществляется одновременно с возвращением на вооружение советских «Ураганов», снимаемых с хранения, на котором они находились в течение многих лет или даже десятилетий

- отмечается в прессе.

Как указывается, ключевым компонентом комплекса «Ураган-1М» является усовершенствованная боевая машина БМ-27, которая использует новое шасси в виде БАЗ-69092 6х6 вместо прежнего ЗИЛ-135М 8х8.

Помимо замены шасси (существенно улучшающего мобильность машины), новый «Ураган» имеет большую автоматизацию, повышенную точность огня и более быструю перезарядку

- даётся оценка в западной прессе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
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