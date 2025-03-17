«Повышенная точность огня и лучшая мобильность»: в западной прессе оценили РСЗО «Ураган-1М»

Источник изображения: topwar.ru
ВС РФ продолжают развёртывание на фронте новейшей версии 220-мм РСЗО 9К57 «Ураган» – модификации «Ураган-1М», которая привлекла внимание западных обозревателей.
- говорится в западной прессе.
Как указывается, в последних версиях улучшенная РСЗО в первую очередь отличается внешне, будучи оборудованной решётчатым каркасом, призванным уменьшить урон, причиняемый вражескими дронами. Первые усовершенствованные установки были впервые замечены на поле боя весной прошлого года, затем они попадали в кадр летом 2024 года и в феврале и марте текущего.
Источник изображения: topwar.ru
- отмечается в прессе.
Как указывается, ключевым компонентом комплекса «Ураган-1М» является усовершенствованная боевая машина БМ-27, которая использует новое шасси в виде БАЗ-69092 6х6 вместо прежнего ЗИЛ-135М 8х8.
- даётся оценка в западной прессе.