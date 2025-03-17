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ТАСС

Уиткофф назвал свою встречу с Путиным позитивной

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Стив Уиткофф
Стив Уиткофф.
Источник изображения: © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Она длилась три-четыре часа, отметил спецпосланник президента США

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным была позитивной и длилась три-четыре часа.

"Я встретился с президентом Путиным, встреча длилась где-то три-четыре часа. Она была позитивной. Это была дискуссия, основанная на решениях [конфликта на Украине]. Именно так я бы ее описал", - сказал он в интервью телекомпании CNN.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин 13 марта поздно вечером принял Уиткоффа, через которого он передал информацию президенту США Дональду Трампу. Темы разговора Путина и Уиткоффа представитель Кремля не раскрыл. Как 12 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, спецпосланник американского лидера отправляется в Москву, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Американский госсекретарь Марко Рубио в пятницу заявил, что вскоре после возвращения Уиткоффа в США сотрудники вашингтонской администрации на совещании "более тщательно проведут оценку позиции России". По словам Рубио, затем Трамп решит, "какими будут следующие шаги" США, касающиеся урегулирования. 

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Украина
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Путин Владимир
Трамп Дональд
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