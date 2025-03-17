Запуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками с космодрома Плесецк.

Ракета Ангара-1.2 вывела на орбиту военные спутники после старта с Плесецка

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ракета легкого класса "Ангара-1.2", стартовавшая в воскресенье с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутники, сообщили в Минобороны России.

Ракета стартовала в 13.50 мск. Как сообщили в ведомстве, пуск был осуществлен с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ.

"В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что старт ракеты и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

"С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме", - уточнили в МО РФ.

Как рассказали в ведомстве, пуск увидели воспитанники Кемеровского президентского кадетского училища, Тюменского президентского кадетского училища, Омского кадетского военного корпуса и Екатеринбургского суворовского военного училища. Незадолго до старта ребята посетили стартовую площадку ракеты "Ангара-1.2".

В рамках визита на космодром, организованного Минобороны России, воспитанникам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, на которой установлены бюсты генерала армии Юрия Яшина, генерал-лейтенанта Степана Штанько и генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе. Также военнослужащие космодрома провели для юных гостей экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара".