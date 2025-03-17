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Военное обозрение

«Мощный корабль ВМФ РФ»: в западной прессе заявляют о новом флагмане Балтийского флота

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Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается в западной прессе, Балтийский флот ВМФ России принял в свой состав нового флагмана – эсминец [БПК] класса «Удалой» [обозначение в НАТО проекта 1155] «Североморск». Заявляется, что корабль на протяжении 14 месяцев проходил ремонт, по окончании которого он должен был возвратиться в пункт базирования на Северный флот, однако его якобы было решено перевести на Балтику.

По словам западных обозревателей, данное решение могло быть связано с бывшим флагманом БФ, эсминцем «Настойчивый» [проекта «Сарыч»], который, как предполагается, был выведен из состава флота и ожидает утилизации, о чем, как утверждается, свидетельствует прекращение его деятельности в море в течение длительного времени.

Исторически сложилось так, что Балтийский флот ВМФ РФ обладал довольно ограниченными возможностями противолодочной обороны по сравнению с Северным и Тихоокеанским флотами, уделяя больше внимания противокорабельной борьбе и небольшим многоцелевым вымпелам

- говорится в издании Defensa.

На этом фоне, как рассуждает автор, перевод «Североморска» на Балтику может значительно усилить средства ПЛО отвечающего за неё флота. По его словам, новый флагман оборудован газотурбинной силовой установкой, которая, в отличие от паровой тяги у предшественника, обеспечивает большую надёжность и возможность длительного развертывания.

Источник изображения: topwar.ru

«Североморск» вступил в строй 24 января 1988 года после постройки на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Этот мощный сторожевой корабль ВМФ России водоизмещением около 7000 тонн и длиной 163 метра активно служил на Северном флоте

- отмечается в издании.

Вооружение корабля состоит из двух счетверенных ПУ противолодочных ракет УРК-5 «Раструб-Б», двух ЗРК «Кинжал» (64 ЗУР), двух противолодочных бомбомётов РБУ-6000 и 8 торпедных аппаратов 53-65К калибра 533 мм. Кроме того, на борту имеются 2 артустановки АК-100 и 4 ЗАК АК-630. Два ангара и просторная взлётная палуба в кормовой части позволяют ему эксплуатировать два вертолета Ка-27ПЛ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-100
АК-630 Ласка
Ка-27ПЛ
Кинжал ЗРК
РБУ-6000
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
NATO
БФ
пр. 1155
СФ
ТОФ
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