ВКС РФ провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" со спутниками

Запуск реализовали с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ осуществили успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" со спутниками с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в ведомстве.

"В воскресенье, 16 марта, в 13:50 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.