“Тихий гигант” русских. Знакомьтесь: разведывательный самолет Ту-214Р (The National Interest, США)

TNI: возможности самолета Ту-214Р формируют геополитику на годы вперед

Российский флот разведывательных самолетов Ту-214Р немногочислен, пишет TNI. Но его электронные и оптические системы дают военным уникальные преимущества. Тайные полеты этого "тихого гиганта" будут формировать геополитику на годы вперед.

Брэндон Вайхерт

Россия убедительно доказала свое умение придавать новую жизнь старым советским разработкам. А на современном поле боя решающее значение имеет разведка (в том числе электронная и радиотехническая), наблюдение и рекогносцировка.

Сегодня для выполнения этих функций Россия широко использует дальний самолет-разведчик Ил-20М. Но в начале 2000-х годов Москва задумала обновить свои возможности воздушной разведки с помощью Ту-214Р.

На сегодняшний день ВКС России эксплуатируют лишь три таких самолета, но они входят в число самых передовых в этой области. Даже при скромных размерах флота Ту-214Р — вне всяких сомнений, самый продвинутый самолет воздушной разведки в составе ВКС России. И эта птица сыграла важную роль в сборе разведданных в зонах конфликтов от Сирии до Украины, продемонстрировав способность России отслеживать действия противников с точностью и глубиной.

Ту-214Р: история разработки и характеристики

В 2002 году российское правительство объявило тендер на сумму в 3,4 миллиарда рублей на создание современной воздушной платформы радиоэлектронной разведки к 2008 году. Однако тогда русские всё еще преодолевали пагубные последствия распада Советского Союза. Проволочки из-за хаоса и неразберихи задержали первый прототип Ту-214Р до 2009 года, а первый полет состоялся лишь в 2011 году. Год спустя Вооруженные силы России приняли первый борт Ту-214Р. Третий и последний самолет был заказан в 2016 году.

Поскольку Ту-214Р — глубокая модернизация гражданского авиалайнера Ту-214, модификация для военной разведки сохранила ряд особенностей своего предшественника. В отличие от винтового Ил-20М, Ту-214Р — самолет реактивный. Два турбовентиляторных двигателя ПС-90А обеспечивают тягу в 7 250 килограммов каждый, максимальную скорость 850 километров в час, дальность полета 7 500 километров и практический потолок в 12 000 метров. Под фюзеляжем имеются характерные выступы, а по бокам — каплевидные обтекатели, визуально отличающие самолет от гражданского аналога. Именно в них размещаются мощные радары и датчики.

Для создания усовершенствованной платформы радиотехнической разведки КБ Туполева сотрудничало с радиотехнической корпорацией “Вега”, а также с другими российскими фирмами, от “Роскосмоса” до “Алмаз-Антея”.

“Мозг” Ту-214Р — многочастотный радиотехнический комплекс МРК-411. Бортовое оборудование самолета вобрало в себя элементы электронной разведки и оптические системы, которые придают ему стратегическую ценность. В комплект датчиков МРК-411 входят несколько радиолокационных станций кругового и бокового обзора с фазированной антенной решеткой.

По-настоящему выдающаяся особенность самолета — георадар, который обнаруживает объекты, скрытые под землей, под снегом или даже под листвой и идеально подходит для вскрытия замаскированных позиций противника. Российские источники утверждают, что система может отслеживать цели на расстоянии до 400 километров в пассивном режиме и до 250 километров в активном, передавая моментальные снимки командным центрам в режиме реального времени.

Электрооптические системы на борту Ту-214Р представлены комплексом “Фракция”, который позволяет круглосуточно делать снимки высокого разрешения в видимом и инфракрасном спектрах. Благодаря управлению визирной линией при сканировании по заданному программой закону и по сигналам внешнего целеуказания система отлично справляется с отслеживанием целей и своей точностью дополняет данные радаров.

Ключевая задача Ту-124Р — перехват радиопереговоров противника, коммуникаций с сотовых телефонов и излучения РЛС. Полученная информация используется для точного определения позиций противника и составления полного пакета данных целеуказания для удара. Установленная сверху фюзеляжа антенна обеспечивает быструю передачу данных сухопутным войскам или другим средствам. А возможность отстрела ложных целей, как тепловых ловушек, так и радиолокационных, усиливает самооборону самолета.

Ту-214Р на службе ГРУ

Управляет этими птицами в основном российская военная разведка ГРУ. Собранные Ту-214Р данные обрабатываются ведомством для передачи командирам всеобъемлющей информации о поле боя. В Сирии Ту-214Р помогли России отслеживать передвижения как боевиков, так и противников. На Украине самолеты передавали данные целеуказания для точечных ударов.

Однако в отношениях между птицами и их пилотами не всё гладко. В прошлом ГРУ критиковало Ту-214Р за малую продолжительность полета, которая составляет всего семь-девять часов и значительно ниже, чем у Ил-20М. Более того, преследовавшие самолет задержки в производстве продолжатся в течение неопределенного периода времени — особенно теперь, когда все ресурсы Кремля брошены на массовое производство вооружений для нужд кампании на Украине.

Будущее Ту-214Р — беспилотники?

Российские военные активно внедряют нововведения на основе опыта (в том числе горького), накопленного на полях сражений Украины. В тандеме с “роями” беспилотников или гиперзвуковым оружием Ту-214Р может сыграть поистине впечатляющую разведывательно-ударную роль.

И чем дольше продлится украинский конфликт, тем больше шанс, что именно тайные полеты Tу-214Р будут формировать будущие поля сражений и геополитику. Воистину, это тихий гигант во враждебных мировых небесах.

Автор: Брэндон Вайхерт (Brandon Weichert) — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг.