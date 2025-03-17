Crew Dragon с космонавтом Песковым пристыковался к МКС

Путь от стартовой площадки базы Космических сил США на мысе Канаверал до орбитальной станции занял у экипажа порядка 28 часов

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа Crew-10 пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка состоялась в 00:04 по времени восточного побережья США (07:04 мск). Таким образом, путь от стартовой площадки базы Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида) до орбитальной станции занял у экипажа порядка 28 часов.

Вместе с Песковым на орбиту отправились астронавты США Энн Макклейн (командир), Николь Айерс (пилот) и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Ониси (специалист миссии).

В середине марта, как ожидается, МКС на Crew Dragon покинут космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на кораблях "Союз", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС до 2026 года включительно.