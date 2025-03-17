На Западе выразили беспокойство из-за новой тактики России

RUSI: Наступательный треугольник России создает большие трудности для ВСУ

Российские войска начали применять новую тактику, которая «создает большие трудности» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Беспокойство из-за наступательного треугольника РФ выразил Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI).

Наступательный треугольник представляет собой комбинацию пехоты, беспилотников и планирующих бомб. «Пехота и техника подавляют фронт. (...) Затем они препятствуют маневрированию и истощают противника с помощью беспилотников (FPV), беспилотных летательных аппаратов типа "Ланцет" и артиллерии, стреляющей как осколочно-фугасными снарядами, так и минами», — говорится в исследовании.

RUSI сообщает, что перед украинскими военными стоит выбор: либо удерживать статичные позиции, чтобы лучше защитить себя от атак артиллерии и беспилотников, но при этом стать мишенью для планирующих бомб; либо сделать оборону более гибкой и лишить планирующие бомбы целей, но при этом вновь подставить себя под беспилотники и артиллерию РФ.

Ранее на Западе рассказали о новой тактике российских штурмовиков. Так, штурмовики ВС РФ начали активно использовать FPV-дроны во время атак. Эта тактика позволяет наносить более эффективные и быстрые удары по позициям противника