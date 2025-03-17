«Похож на беспилотник Shahed»: ВСУ начали развёртывать дроны SETH

Источник изображения: topwar.ru

Украинские ресурсы опубликовали кадры применения ударного беспилотника, который был нацелен на грузовой автомобиль. Как указывается, он принадлежит к новому типу дронов, получившему обозначение SETH.

SETH имеют конструкцию, похожую на барражирующие боеприпасы Shahed, используемые ВС РФ

- говорится в издании Zona Militar.

Источник изображения: topwar.ru

По словам автора, новый БПЛА впервые был продемонстрирован в декабре прошлого года, когда представители украинской оборонки указали прибывшей в страну немецкой стороне на возможность разработки такого типа систем на местном уровне. Как утверждается, в настоящее время началось развёртывание SETH на фронте – первым делом они перебрасываются в район Торецка (Дзержинск).

Пользователи из состава ВСУ заявляют, что новая платформа обладает повышенной автономностью, так как ей не требуется оператор для дистанционного управления полётом. Однако со своей стороны отметим: на кадрах отчётливо видно, что движение БПЛА не является автоматическим – его курс корректируется со стороны.

Источник изображения: topwar.ru

Как поясняется в издании, несмотря на схожесть конструкции с Shahed, украинское изделие SETH значительно меньше по размеру, что позволяет войскам переносить его вручную и применять в тактических атаках на коротких дистанциях, то есть в прифронтовой полосе.

По словам украинской стороны, SETH в перспективе будет работать на электродвигателе, что снизит вероятность его обнаружения по шуму или тепловому излучению. Также планируется оснастить беспилотник GPS-приёмником, защищённым восьмиканальной антенной CRPA. Как надеются в ВСУ, это позволит использовать БПЛА в условиях работы средств РЭБ противника.