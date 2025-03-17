Европа заинтересована в сохранении НАТО больше, чем США, заявил эксперт

Генерал Бужинский: Европа заинтересована в сохранении НАТО больше, чем США

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Европа заинтересована в сохранении НАТО больше, чем американцы, ведь США обеспечивают огромную долю расходов альянса на оборону, и европейцы "жируют за чужой счет", считает бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. Об этом он заявил в интервью сайту "Аргументы и факты".

"Я не думаю, что Трамп его (НАТО - ред.) добьет. Хотя, конечно, европейцы заинтересованы в сохранении НАТО больше, чем американцы. Потому что США контролируют Европу экономически, и военный контроль им уже не так важен, как это было после Второй мировой войны", - сказал Бужинский.

Сейчас США обеспечивают 65-70% расходов альянса на оборону, а по некоторым позициям (космическая разведка, ВВС, ПВО-ПРО) НАТО зависит от Штатов практически полностью, добавил он.

"Трамп же говорит европейцам: это ваш континент, вкладывайтесь в свою оборону сами. Ему неприятно, что в социальном плане европейцы защищены гораздо лучше, чем граждане США, имеют высочайшие пенсии, бесплатную медицину и прочее. А платить за их безопасность приходится американцам. Жируют за чужой счет, получается. Справедливо это? Нет", - отметил Бужинский.