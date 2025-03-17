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ТАСС

Великобритания и Франция смогут отправить на Украину максимум по 10 тыс. военных

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Военнослужащие ВС Великобритании
Военнослужащие ВС Великобритании.
Источник изображения: Антон Денисов/РИА Новости

Для контроля украинской территории нужно от 50 тыс. до 100 тыс. военных, считает вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский

МОСКВА, 16 марта /ТАСС/. Великобритания и Франция в качестве миротворцев могут отправить на Украину по 10 тыс. военных на страну. Таким мнением поделился в интервью aif.ru бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Англичане и французы заинтересованы, прежде всего, в контроле за Черноморским побережьем - это Одесса, Ильичевск (Черноморск), Очаков. Численность вооруженных сил Великобритании и Франции - примерно по 200 тыс. человек, из них сухопутных сил - по 100 тыс. Думаю, максимум они смогут отправить на Украину по 10 тысяч [военных] от страны", - заявил Бужинский.

Бужинский пояснил в интервью, что для контроля украинской территории нужно от 50 тыс. до 100 тыс. военных. Также он подчеркнул, что для защиты крупных объектов нужно выстроить вокруг них систему ПВО-ПРО. Бужинский отметил, что обеспечение миротворческих гарнизонов всем необходимым будет стоить огромных затрат для стран Европы. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Франция
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