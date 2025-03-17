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РИА Новости

Временное перемирие не в интересах России, заявил генерал Бужинский

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Вид на освобожденную Суджу
Вид на освобожденную Суджу.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Генерал Бужинский: перемирие на Украине выгодно только отступающей стороне

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский считает, что с военной точки зрения временное прекращение огня на Украине России не нужно, так как оно выгодно только отступающей стороне. Об этом он заявил в интервью сайту "Аргументы и факты".

Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.

"С военной точки зрения, нам такое перемирие совершенно не нужно. Перемирие выгодно только отступающей стороне. А мы наступаем, владеем инициативой. Поэтому, если решение о прекращении огня и состоится, то оно будет сугубо политическим и обставленным рядом условий", - сказал Бужинский.

По его словам, первым условием является полное прекращение поставок западного оружия ВСУ в период перемирия, поскольку иначе они используют передышку для перевооружения и перегруппировки. Второе условие - никакой мобилизации на Украине в этот период.

"При выполнении этих и некоторых других условий, в принципе, за 30 дней можно было бы организовать дальнейший переговорный процесс. Сформировать переговорные команды, которые разработают проект полноценного мирного соглашения. Для его принятия, я думаю, может собраться многосторонняя мирная конференция с участием России, США, европейцев и, возможно, китайцев", - считает Бужинский.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.

По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.

При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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