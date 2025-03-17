Американское вмешательство на Кавказе: Армения идет по стопам украинцев (Al Mayadeen, Ливан)

Al Mayadeen: разворот США к Армении заставит Азербайджан сблизиться с Россией

США и Евросоюз совершили разворот в сторону Армении, и это неспроста, пишет Al Mayadeen. Действия стран Запада помогут сдержать амбиции Турции как оплота НАТО в регионе. В свою очередь, сотрудничество Запада и Армении заставит Азербайджан сблизиться с Россией и Ираном.

Не совершили ли американцы ошибку, которая может привести к срыву поддерживаемого ими турецкого проекта на Кавказе, в Средней Азии и даже на Арабском Востоке? Или они намеренно сдерживают его?

В середине января американцы подписали с Арменией соглашение о стратегическом сотрудничестве в области экономики, обороны и безопасности. Этому соглашению предшествовало заявление о том, что США планируют предоставить Армении помощь на сумму более 65 миллионов долларов, что на 50% больше, чем два года назад. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также объявила, что Евросоюз предоставит Армении 270 миллионов евро в следующие четыре года в форме грантов.

Такой стремительный разворот США и Евросоюза в сторону Армении не может остаться незамеченным на Кавказе. Нельзя отрицать, что история, география и даже религия явно оказывают влияние на взгляды американцев и европейцев.

В последнее время США выражали поддержку Турции на Кавказе, в Средней Азии и на Арабском Востоке. Ее деятельность в основном направлена на уменьшение российского влияния, блокаду Ирана, окружение Китая — в партнерстве с Индией — в Южной Азии и бассейне Индийского океана. Кавказ (особенно Азербайджан) представляет собой краеугольный камень турецких амбиций, простирающихся от Китая на востоке до Красного моря на западе. Но этот новый разворот в сторону Армении им совсем не на руку, особенно после успехов, достигнутых Турцией в Сирии и Азербайджане, что заставляет задуматься о том, какую цель они преследуют.

Американская политика в значительной степени опиралась на прошлые успехи в Азербайджане, Грузии и Армении, начиная с 2018 года. Однако в конце 2024 года произошли неожиданные перемены: партия "Грузинская мечта" одержала победу на парламентских выборах. После этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Это вызвало бурную реакцию со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза. Вашингтон объявил о приостановке стратегического партнерства с Грузией. ЕС заявил, что действия премьер-министра Грузии будут иметь негативные последствия для отношений с европейскими странами.

Действия Тбилиси заставили американцев и европейцев ускорить сотрудничество с Арменией. С географической точки зрения Армения не представляет особого интереса, поскольку она зажата между Турцией, Азербайджаном, Ираном и Грузией. Но действия США и ЕС окажут негативное влияние на положение Турции как оплота НАТО в регионе.

Американцы не учли историческую вражду между азербайджанцами и армянами. Азербайджанцы обвиняют царскую Россию в том, что она привела армян на их земли в Нагорном Карабахе и Зангезурском коридоре, соединяющем Азербайджан и Нахичеванскую Автономную Республику. Это и стало причиной последней войны, в которой азербайджанцы одержали историческую победу. Отношения Армении с США и Западом стали одной из причин того, что Россия и Иран бросили армян в этой войне. Укрепление сотрудничества между Западом и Арменией, безусловно, заставит азербайджанцев изменить свою политику и сблизиться как с Россией, так и с Ираном. Об этом свидетельствует заявление, сделанное спикером Исламского консультативного совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом во время встречи со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой 20 февраля в кулуарах 15-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи: "Трехстороннее сотрудничество между Ираном, Азербайджаном и Россией в экономической и энергетической сферах может быть эффективным". Не менее примечательным был ответ спикера парламента Азербайджана, которая подчеркнула, что согласна с Галибафом относительно новых обстоятельств на Южном Кавказе.

Всё это объясняет масштабы изменений в политике Азербайджана, произошедшие в последнее время, а именно с 2021 года, когда азербайджанцы стали все больше сближаться со своими братьями по вере. Эти тенденции были отражены в заявлениях (шиитского) муфтия Азербайджана Аллахшукюра Пашазаде, отметившего, что его страна выиграла войну с Арменией благодаря фетве в поддержку Азербайджана, изданной лидером Исламской революции в Иране аятоллой Али Хаменеи.

Хотя заявления Пашазаде вызвали споры между сторонниками турецкого национализма и азербайджанского партикуляризма, они не остались незамеченными в Турции, тем более что они не могли быть сделаны без одобрения президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Азербайджан всегда стремился к балансу в отношениях с Турцией и Ираном. Несмотря на свой секуляризм и близость к Турции с националистической точки зрения, азербайджанцы имеют свои особенности и не хотят подчиняться ни Ирану, ни Турции. Взаимодействие с Анкарой — это лишь шаг к их собственной идентификации и азербайджанскому национализму — новой идеологии, проповедуемой нынешней правящей элитой Азербайджана, одним из столпов которой являются шииты-двунадесятники.

Азербайджанцы признают, что их связь с Тегераном была прочной всегда, еще с доисламских времен. Как нация они ведут историю от Ирана, которым правила азербайджанская династия Каджаров. С другой стороны, их прошлое с анатолийскими турками совсем не радужное: начиная от резни азербайджанцев-шиитов, устроенной османским султаном Селимом I, в результате которой погибло 40 000 человек, и заканчивая восстанием Шахкулу против османов и последовавшей за этим жестокой бойней. Не стоит забывать о невмешательстве Турции, когда советские танки ворвались Баку в ночь на 20 января 1990 года. Премьер-министр Турции тогда заявил, что они (турки) — сунниты, а азербайджанцы — шииты. Другими словами, у азербайджанцев есть свои расчеты, которые уменьшат их стремление к сотрудничеству с турками и США и сблизят их с Ираном и Россией. И, возможно, самый важный из этих расчетов — сохранение достижений недавней войны с Арменией.

Но остается вопрос: американцы намеренно сорвали планы Турции на Кавказе и в Средней Азии? Американцы рассматривают Турцию не как самостоятельное государство, а скорее как средство (среди прочих), используемое для продвижения американских интересов в Евразии в целом. Турция же оказывала услуги американцам, чтобы получить пространство для маневра. Однако экспансионистские амбиции Анкары, особенно в Сирии и Ираке, вступили в противотечение с планами США и Европы. Они хотят выделить курдам долю от "иракского и сирийского пирога" и поддерживают намерение Израиля открыть "Коридор Давида" из южной Сирии в курдские регионы Сирии и Ирака. Это ставит под угрозу исторические амбиции Турции, желающей заполучить территории от Алеппо до Мосула, и, что еще важнее, ее попытки контролировать сирийское побережье путем зачистки алавитов, чтобы установить контроль над сирийским газом в Восточном Средиземноморье.

Действия США и Запада в отношении Армении также направлены на то, чтобы обуздать амбиции Эрдогана и заставить Турцию и дальше обслуживать американские интересы. Однако, с другой стороны, ограничение влияния Анкары послужит планам Израиля в Сирии и Ираке, а также интересам стран, отвергающих гегемонию США на Кавказе и в Средней Азии. Армяне не смогут обслуживать интересы Запада в регионе, если пойдут по тому же пути, что и Украина. Но еще хуже то, что Армения со всех сторон окружена врагами, в первую очередь турками в Азербайджане и Турции.

Разворот США и Европы в сторону Армении был слишком поспешным. Запад стремится сдержать амбиции Анкары, но, скорее всего, в итоге он лишится влияния на Кавказе и в Центральной Азии, которое обеспечивала Турция. На данный момент американцы, вероятно, сосредоточены на противостоянии Китаю в Индийском и Тихом океанах (через союз с Индией) и России в Северном Ледовитом океане. У них отпала потребность в Турции после ее успеха в свержении режима Асада в Сирии. В то же время Индия получила возможность играть более значимую роль в Центральной Азии и бассейне Индийского океана, что компенсирует снижение турецкого влияния. Индии нужны союзники в ее противостоянии с Китаем, который также наращивает свое влияние во всех соседних с Индией странах.

В предстоящий период роль Турции будет статичной, будь то на Кавказе, в Средней Азии или даже в Сирии. При этом она сохранит влиятельную роль в противостоянии с Ираном и будет пытаться упрочить свое влияние в исламском мире. Стоит отметить, что экспансионистские амбиции Турции в Сирии вступают в противоречие с американскими, европейскими и даже израильскими желаниями предоставить курдам шанс создать собственное государство и попыткам реализовать "Коридор Давида".

С другой стороны, очевидно, что Израилю и Индии будет предоставлена ​​более значимая роль. Они договорятся о создании торгового коридора между Индией и Соединенными Штатами, который, как было решено, пройдет через Израиль, что будет способствовать укреплению отношений между двумя сторонами. И хотя Индия не возлагает все свои надежды на одних американцев и крайне заинтересована в развитии отношений как с Россией, так и с Ираном, она разделяет общую позицию с американцами: они оба считают, что Китай нужно "сковать". При этом стоит отметить, что чиновников Белого дома в настоящее время не интересует вопрос отношений Индии с Москвой и Тегераном.

Автор: Ахмед Сабри ас-Сейд Али (أحمد صبري السيد علي).