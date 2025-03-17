Мусорная акция: создание космических «уборщиков» может обернуться гонкой вооружений

Такие аппараты легко превратить в противоспутниковые средства

Группа экспертов из России, США и Китая предложили ООН проект по уборке космического мусора и обмену информацией в этой области. Сейчас разработка орбитальных «дворников» ведется в нескольких странах, есть свои проекты и у частных компаний. Опасность в том, что их никто не контролирует, а аппараты-уборщики можно превратить в противоспутниковые боевые станции. Какие страны занимаются разработкой такой техники, что она собой представляет и как избежать «мусорной» гонки вооружения в космосе — в материале «Известий».

Мусор на орбите

Обсуждение перспективной программы состоится на международной конференции по космическому мусору под эгидой ООН. Она будет проходить летом 2025 года. При налаживании совместного сотрудничества в этом вопросе на основе взаимного доверия возможна сначала экспериментальная, а следом и промышленная международная программа по сбору и ликвидации орбитальных объектов.

В ежеквартальном отчете NASA Orbital Debris Quarterly News, который был опубликован в феврале этого года, сообщается, что на околоземной орбите отслеживается 29 228 фрагментов аппаратов искусственного происхождения. Это на 570 больше, чем три месяца назад — количество мусора растет прямо пропорционально активности человечества в космическом пространстве.

Фото: Getty Images/MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY Источник изображения: iz.ru

Что собой представляет современный мусор на орбите Земли? 13 373 объекта — это космические аппараты в разных стадиях своего существования — сюда включены и активные работающие ныне аппараты и уже прекратившие свою деятельность. 15 855 объектов — это отработавшие ступени ракет-носителей и элементы их конструкций, которые остались летать вокруг Земли.

Национальная принадлежность и происхождение мусора, конечно, разные. Самый большой источник загрязнения — США, в их «активе» 13 592 объекта. На втором месте — Российская Федерация, в том числе и наследие Советского Союза, — 6879 объектов. Далее следуют Китай (5547 объектов), Великобритания (718 объектов), Франция (631 объект), Япония (306), Индия (191), Европейское космическое агентство (128), а также ряд других стран.

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Проблема существует и с каждым годом становится всё более актуальной. Мусор отслеживается, но его наличие на орбите создает дополнительные сложности для действующих космических объектов и тем более для пилотируемой космонавтики. Было множество ситуаций, когда, например, Международной космической станции приходилось совершать маневры для уклонения от подобных объектов.

К чему может привести столкновение с подобным мусором? При встречных курсах космических объектов на низкой орбите скорость столкновения может составить до 14 км/с. Даже объект с минимальной массой в десятки граммов при такой скорости столкновения может оставить в обшивке аппарата огромную пробоину — всё равно как мощный бронебойный снаряд. И потому человечеству рано или поздно нужно будет решать эту проблему.

Отечественная разработка

В России недавно разработали тестовый образец первого многоразового аппарата для сбора, транспортировки и утилизации мусора на орбите. Ранее «Известия» писали, что устройство способно делать это с большой точностью и, что самое важное, без риска образования новых фрагментов. Кроме того, новый транспортер способен перемещать любые объекты в космосе. В том числе и спутники между орбитами — это позволит продлить сроки их эксплуатации.

Фото: VT Empire Источник изображения: iz.ru

«Мусорщик» собирает космические обломки сетью. При обнаружении подлежащих утилизации фрагментов модули расстыковываются и растягивают сеть, в которую попадает мусор. Один из модулей возвращается на Землю, при этом обломки сжигаются в атмосфере.

Сейчас ведется подготовка к первому тестовому запуску аппарата в космос. Проект находится на ранней стадии развития, сообщили «Известиям» в компании-разработчике VT Empire.

Зарубежные проекты

Работы над аналогичными проектами ведут и национальные организации, и компании самых разных стран и часто без какого-либо международного сотрудничества и, соответственно, контроля. И вот тут можно вспомнить про смежные области применения космических технологий.

Для решения задач удаления с орбиты лишних объектов необходимо обладать технологиями их поиска и идентификации. Но самое важное — обладать космическими аппаратами, которые могли бы сближаться с другими спутниками и либо сводить их с орбиты, либо собирать для утилизации.

Фото: Global Look Press/Carmen Jaspersen Источник изображения: iz.ru

И для решения вопросов противоспутниковой обороны точно так же необходимо выполнить обнаружение и идентификацию объекта на орбите, а следом произвести либо его поражение — перехват, — либо нарушить его функционирование.

Таким образом, любые манипуляции и действия по поиску и инспекции объектов на орбите могут лечь в основу создания комплекса противоспутникового оружия. И вполне вероятно, что такие работы уже ведутся странами из космического клуба.

В конце февраля этого года искусственный спутник ADRAS-J японской компании Astroscale Japan Inc. успешно приблизился примерно на 15 м к крупному космическому объекту пока еще японского же происхождения — к отработавшей верхней ступени японской ракеты-носителя Н-2А. Была выполнена фото- и видеосъемка.

Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda Источник изображения: iz.ru

Конечно, при таких расстояниях возможна детальная инспекция любого космического объекта. Далее обнаруженный объект можно либо свести с орбиты, дав ему тормозной импульс, либо нарушить его функционирование любым подходящим способом. То есть до создания высокоточного противоспутникового оружия даже на уровне коммерческих компаний рукой подать.

Осенью 2024 года NASA заключило контракт с компанией Starfish Space на разработку программы Small Spacecraft Propulsion and Inspection Capability (SSPICY), в рамках которой планируется создание малогабаритных космических аппаратов для инспектирования и обслуживания ИСЗ на орбите Земли. В том числе с целью дальнейшей утилизации. Запуск первых подобных аппаратов планируется на конец 2026 года.

Фото: NASA Источник изображения: iz.ru

И это лишь отдельные примеры подобных программ. Риски использования технологий двойного назначения заставляют вспомнить о международном сотрудничестве и международном же контроле подобных работ. Так как слишком велика вероятность того, что в рамках мирного противомусорного проекта будет разработано и пройдет испытания настоящее противоспутниковое оружие.

И здесь важно своевременно поднять вопрос о налаживании механизма международного контроля за подобными разработками. В интересах общего развития цивилизации на Земле.

Дмитрий Корнев