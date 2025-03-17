Европа замыслила немыслимое об ядерной бомбе (The Economist, Великобритания)

The Economist: Польша ищет сотрудничества с Францией в ядерном сдерживании

Трамп разжег в ЕС споры по поводу ядерного сдерживания, пишет The Economist. Почти 80 лет ядерный зонтик над Европой держали США. Теперь, если Штаты прекратят поддержку, странам Евросоюза придется оказывать помощь друг другу. Но никто из них к этому не готов.

Польша ищет сотрудничества с Францией в области ядерного сдерживания. Оно может принять самые разные формы.

“Мы были бы в большей безопасности, будь у нас собственный ядерный арсенал”, — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск своему парламенту 7 марта. Он мотивировал это “коренной сменой американской геополитики”, употребив этот эвфемизм для разжигания споров, которое учинил Дональд Трамп. Кроме того, Туск потребовал, чтобы Польша расширила свои обычные вооруженные силы.

Что характерно, Туск не предлагал Варшаве обзавестись ядерной бомбой — по крайней мере, не сразу: “Путь к этому очень долог, и должен быть консенсус”. Он лишь откликнулся на призыв будущего канцлера Германии Фридриха Мерца к переговорам с Великобританией и Францией о “дополнении американского ядерного щита”. 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон обмолвился о “стратегических дискуссиях об использовании нашего сдерживания для защиты союзников на европейском континенте”.

В ходе этих дискуссий предстоит решить две проблемы: убедительность и практические возможности. Почти 80 лет свой ядерный зонтик над Европой держала Америка. Однако расширенное сдерживание — штука странная и в каком-то смысле противоестественная. Одна страна обещает другой в случае необходимости применить ради нее ядерное оружие — рискуя собственным уничтожением. Стремление придать этой клятве убедительности — вот что побудило Америку создать огромный арсенал и рассредоточить его по всему миру. На ядерные силы Великобритании, пусть и более скромные, также возложена защита НАТО. Одобрить их использование может лишь премьер-министр, однако подспудно подразумевается, что они будут пущены в ход и для защиты таких союзников, как Финляндия, Румыния или Турция.

У Франции отношения с расширенным сдерживанием сложились более сложные. В 1950-х годах Париж стремился к суверенному ядерному сдерживанию как раз потому, что, в отличие от Великобритании, питал некоторые сомнения в надежности американского ядерного зонтика. Доселе Франция так не присоединилась к Группе ядерного планирования НАТО, где 31 союзник обсуждает политику в этой области. “На самом деле замысел заключается в том, чтобы оставить за президентом право выбора, — объяснил Эммануэль Мэтр из Фонда стратегических исследований в Париже. — Вообще, существует нежелание брать на себя обязательства, которые могут так или иначе ограничить свободу действий”.

Однако лидеры Франции также подчеркнули, что жизненно важные интересы страны пролегают в “европейском измерении”. В 1995 году Великобритания и Франция косвенно расширили горизонт сдерживания, согласившись, что “угроза важнейшим интересам одной из стран в равной степени касается и другой”. Аналогичная формулировка использовалась во франко-немецком Аахенском договоре 24 года спустя. Даже лидер ультраправого “Национального объединения” Жордан Барделла недавно признал, что французское ядерное оружие “по умолчанию защищает определенных соседей и определенных европейских партнеров”.

Вопрос в том, что это подразумевает на практике. В 2022 году Макрон заявил, что он “несомненно” не станет отвечать тем же, если Россия применит ядерное оружие на Украине. Жизненно важные интересы Франции “четко определены”, и они “не будут поставлены на карту в случае ядерного баллистического удара по Украине”, заявил он, усугубив всеобщее замешательство. После этого он несколько опрометчиво добавил: “или по региону как таковому”. Могло показаться, что этой фразой он лишил защиты восточноевропейских союзников по ЕС и НАТО. Однако с тех пор Макрон занял “ястребиную” позицию, благополучно восстановив связи с восточноевропейскими государствами. Но даже ближайшие союзники Франции в частном порядке сомневаются в том, что будущие президенты захотят рисковать ядерной войной ради их защиты.

Сегодня европейские союзники гадают, как далеко готов зайти Макрон. “Прежде всего, я хотел бы знать во всех подробностях, чтó это подразумевает с точки зрения полномочий по применению этого оружия”, — заявил Туск журналистам, намекая на стремление Польши получить право голоса в вопросе запуска. — Если бы мы согласимся на это, стоит убедиться, что это будет в наших руках и что именно за нами останется окончательное решение”.

“Бомба — это моё...”

Это несколько перекликается с идеей 1950-х годов создать Многосторонние силы для совместного управления общеевропейским ядерным потенциалом. По замыслу, 25 кораблей должны были нести восемь ракет Polaris, а экипаж каждого из них комплектовался минимум из трех стран НАТО. Позже, уже в 1960-х годах, Великобритания предложила Атлантические ядерные силы с участием британского и американского потенциала под международным командованием с национальным правом вето.

Эти планы провалились и едва ли получат поддержку сегодня. Складывается ощущение, что Макрон решительно исключил любые шаги в сторону совместного разрешения на запуск. Ядерное сдерживание Франции он назвал “суверенным вопросом от начала до конца”. “Решение о применении ядерного оружия принимается президентом и главнокомандующим Франции — так было, и так и будет впредь”, — подчеркнул он. Наконец, есть и правовые препятствия. Если Великобритания или Франция передадут ответственность за хранение и контроль над своим ядерным оружием или если прежде неядерные государства создадут его сами, им придется выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия — в противном случае он будет нарушен.

Но есть и другие варианты. Бывший британский военный чиновник Питер Уоткинс, курировавший ядерную политику, предлагает, чтобы Франция вошла в Группу ядерного планирования НАТО — но в качестве наблюдателя, а не участника. Более радикальный вариант для Франции — заявить о “европейском измерении” ее интересов во всеуслышание. Французский ядерный эксперт Брюно Тертре предположил, что Париж мог бы просто дать понять, что статья 42.7 Лиссабонского договора (положение ЕС о взаимной обороне) подлежит реализации “любыми средствами, включая ядерное оружие”.

Другой путь — позаимствовать американский подход к расширенному сдерживанию. США уже давно разместили в Европе около 180 тактических ядерных бомб B61. Все они остаются под американским контролем. Однако ВВС Бельгии, Германии, Греции, Италии, Нидерландов и Турции отрабатывают их транспортировку и доставку самолетами двойного назначения. ВВС других стран предоставляют в поддержку этих миссий обычную авиацию, отрабатывая такие задачи, как подавление радаров противника и дозаправка.

Великобритании воспроизвести эти соглашения о ядерном обмене будет сложнее. С 1990-х годов всё ее ядерное оружие сосредоточено на подводных лодках, чье местонахождение строжайше засекречено. Впрочем, подводные лодки могут сами по себе служить политическим сигналом: так, в начале 2022 года, вскоре после начала российской спецоперации, Франция пошла на необычайный шаг и вывела в море три стратегические ядерные лодки из четырех. Однако, как ни прискорбно, ни одна из них не поднимется вверх по Рейну или Висле, чтобы успокоить союзников.

Другое дело — самолеты. В арсенале Франции имеется ядерное оружие воздушного базирования, чтобы сделать противнику “последнее предупреждение”, прежде выпустить ракеты подводного базирования — предположительно, по российским городам. Дальние ядерные бомбардировки ВВС Франции отрабатывают четырежды в год на учениях под кодовым названием “Покер”. В 2020 году, всё еще ошеломленный первым сроком Трампа, Макрон пригласил на французские ядерные учения союзников. Вуаля — в 2022 году французские самолеты уже заправлял итальянский танкер. В последние дни принять участие изъявили желание и другие союзники, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Вопрос в том, насколько далеко это может зайти. Французские самолеты с ядерным потенциалом всё чаще принимают участие в обычных учениях за рубежом — в том числе с Литвой и Германией в прошлом году. В 2018 году вышеупомянутый Тертре предположил, что Франция могла бы перебросить на восточноевропейские авиабазы неснаряженные ядерные истребители-бомбардировщики Rafale, чтобы “продемонстрировать солидарность”. Это будет не просто политический сигнал, а расширит территорию, с которой Франция могла бы нанести удар по России и безопасно посадить свои самолеты. В более острых сценариях, пишет Тертре, Франция могла бы разместить в Германии десятки ракет воздушного базирования, разрешить союзным самолетам их перевозку или даже созвать некую “европейскую ядерную морскую оперативную группу”.

Главная загвоздка здесь — масштаб. Арсенал Америки настолько велик, что, даже израсходовав его частично в ответ на нападение на союзника, она сохранит достаточный резерв, чтобы сдержать нападение на собственную территорию, отмечает Уоткинс. В случае же с Великобританией, добавляет он, запуск даже одной-единственной ракеты на более низких уровнях эскалации — скажем, в ответ на применение Россией тактического ядерного оружия — может “выдать местоположение единственной подводной лодки на дежурстве”. Эти проблемы вполне преодолимы. Британия подняла лимит на боеголовки в 2021 году и может сделать это еще раз. Более того, если она вместо четырех построит пять подводных лодок класса “Дредноут” (Dreadnought), первая из которых должна сойти со стапеля в начале 2030-х, она сможет вывести в море две лодки одновременно.

Но это если допустить, что она сможет построить больше. Сама угроза, которая потребовала срочных мер, — то есть враждебность Трампа к союзникам — может осложнить и ответ. Великобритания находится в глубокой зависимости от Америки по части проектирования, производства и обслуживания ядерного оружия. Свои ракеты “Трайдент” (Trident) она арендует у Америки, где они и хранятся. Их британские боеголовки должны помещаются внутрь американского корпуса. А пусковые шахты на подлодках класса “Дредноут” такие же, как и на американских класса “Колумбия” (Columbia).

Новое “Сердечное согласие”

В самом худшем случае (который мало кто в руководстве считает вероятным), если Америка свернет поддержку, Великобритания, по-видимому сможет распоряжаться имеющимися ракетами еще несколько лет. Но дальнейшие планы по боеголовкам и подводным лодкам станут невыполнимы. Поэтому один из вариантов для Лондона — возродить идею сотрудничества с Францией. В 1970-х годах Париж предложил Великобритании приобрести ракеты подводного базирования, а в 1980-х — совместно разработать крылатую ракету, способную нести ядерное оружие.

Несомненно, это будет эпохальный шаг. Пока что “стратегические дискуссии” Макрона находятся на ранней стадии. На данном этапе, говорит Элоиза Файе из Французского института международных отношений в Париже, никаких переговоров о размещении французского ядерного оружия за пределами страны “не ведется” — не говоря уже о шагах, которые ослабят полномочия Парижа по его использованию. “Замысел заключается скорее в том, чтобы двигаться вперед в политической сфере, — объяснила Файе. — Например, нащупать на самом высоком уровне общие ключевые интересы, скажем, со Швецией или Германией. Кроме того, она допустила расширенное участие союзников во французских ядерных учениях. “Идей много, но нам не хватает французского политического руководства”, — подытожила она. Всё это крайне огорчительно для Туска и его единомышленников, предвидящих назревающий кризис. И всё же надо признать, что Трамп разжег самые жаркие ядерные споры в Европе со времен 1950-х годов.