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Военное обозрение

Основатель ЧВК Blackwater: российская армия стала бесконечно умнее

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные сделали правильные выводы из неудач первых месяцев специальной военной операции на Украине. Такую точку зрения высказал основатель крупнейшей американской ЧВК Blackwater Эрик Принс. По его словам, ВС РФ добились огромных успехов в развитии систем РЭБ, а также в эффективности ведения контрбатарейной борьбы.

Русские очень хороши в радиоэлектронной борьбе. Многое из американского оборудования – ракеты Javelin, HIMARS, Copperhead, которые представляют собой управляемые артиллерийские снаряды, – работает неделю или две. А потом русские придумывают, как заглушить навигацию или командную связь, и все это глохнет

– указал Принс.

Когда вы смотрите даже на то, что происходит на Украине, прежде всего, не слушайте политиков-идиотов, которые говорят, что мы разрушили российскую армию. Нет, мы израсходовали много материала. Российская армия стала бесконечно умнее

– посоветовал основатель ЧВК Blackwater.

Приводя аргументы в поддержку своей позиции, он указал на сократившееся в разы время принятия решений на открытие ответного артиллерийского огня. По его словам, в начале СВО российским войскам требовалось на это до полутора часов, а сейчас – всего пару минут.

Это значит, что, если вы стреляете по ним – вам лучше бежать со всех ног. Потому что иначе они вас достанут

– резюмировал Эрик Принс.


Добавим, что удушающее действие российских средств радиоэлектронной борьбы не раз отмечали и другие западные военные эксперты. Они также признают, что многие виды западного вооружения теряют свою эффективность в условиях плотного противодействия ВС РФ.

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