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Российские военные сделали правильные выводы из неудач первых месяцев специальной военной операции на Украине. Такую точку зрения высказал основатель крупнейшей американской ЧВК Blackwater Эрик Принс. По его словам, ВС РФ добились огромных успехов в развитии систем РЭБ, а также в эффективности ведения контрбатарейной борьбы.
– указал Принс.
– посоветовал основатель ЧВК Blackwater.
Приводя аргументы в поддержку своей позиции, он указал на сократившееся в разы время принятия решений на открытие ответного артиллерийского огня. По его словам, в начале СВО российским войскам требовалось на это до полутора часов, а сейчас – всего пару минут.
– резюмировал Эрик Принс.
Добавим, что удушающее действие российских средств радиоэлектронной борьбы не раз отмечали и другие западные военные эксперты. Они также признают, что многие виды западного вооружения теряют свою эффективность в условиях плотного противодействия ВС РФ.