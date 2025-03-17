Грузовик по цене российского БТР: в польской прессе настаивают на импортозамещении деталей для автомобиля Jelcz

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Польская автомобильная промышленность в 1990-х годах «потерпела крах», однако сумела восстановиться за последнее десятилетие. При этом уровень её компетенций после возрождения оставляет желать лучшего, примером чего является производство грузовиков для нужд армии.

Об этом говорится в издании Defence24, указывая, что компания Jelcz в настоящее время является единственным польским производителем военных грузовиков. Их изготовление ведётся на заводе Autosan по заказу Минобороны, которое приобрело в 2022 году машины Jelcz 442.32.

Как указывается, эту модель по достоинству оценили солдаты, «уже привыкшие к технике времён давно ушедшего режима». Она отличается высокой проходимостью, имеет достойную грузоподъемность, её надежность находится на уровне западных образцов в этом сегменте, а поломки не вызывают особых сложностей при ремонте.

Однако с Jelcz связана одна серьёзная проблема: многие из ключевых компонентов 442.32 импортируются

- отмечается в польской прессе.

Источник изображения: topwar.ru

По его словам, автомобиль оснащается немецким рядным шестицилиндровым дизельным двигателем MTU; из Германии также поставляется механическая КП с 9 передачами переднего хода и рулевой механизм; мосты производятся AxleTech, дочерней компанией американской Meritor, имеющей несколько предприятий в Западной Европе; даже сталь Armox 500, из которой изготовлены кабины для бронированных версий Jelcz, производится шведской SAAB. Собственно в Польше все компоненты собираются в несущую конструкцию (классическую продольную раму).

Заказанные Минобороны 382 грузовика Jelcz 442.32 обошлись в 564,5 млн злотых или чуть менее 1,5 млн злотых за единицу [33 млн руб. – примерно такая цена у российского БТР-82А]. При этом львиная часть выделенных средств уйдёт за рубеж – поставщикам ключевых деталей для грузовика.

В связи с этим автор настаивает на «полонизации» военного грузовика. По его словам, имеются два пути импортозамещения. По первому пошли такие производители, как турецкая компания BMC Power или южнокорейская STX Engine, которые разрабатывают целые семейства современных модульных дизельных двигателей исключительно для нужд оборонки.

Источник изображения: topwar.ru

Однако слабость польского автомобильного сектора и неблагоприятные политические обстоятельства в ЕС означают, что шансы на успех аналогичного проекта в Польше будут ограниченными

- полагает автор.

Поэтому он предлагает второй путь – лицензионное производство ключевых агрегатов с постепенно нарастающей локализацией:

Производство двигателей внутреннего сгорания в Европе сталкивается с настоящим апокалипсисом из-за предстоящих постановлений ЕС в отношении легковых автомобилей.

Источник изображения: topwar.ru

Так, в конце прошлого года немецкая Volkswagen объявила о намерении сократить 35 тыс. рабочих мест к 2030 году. В этой связи имеется возможность перенести изготовление целого ряда ключевых компонентов на территорию Польши. В итоге появится возможность нарастить национальные компетенции хотя бы в такой отрасли, как военное автомобилестроение, в «котором в мире представлено всего несколько игроков», таких как американские компании Oshkosh и AM General, и чешская Tatra.