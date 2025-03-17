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Военное обозрение

Опубликованы редкие кадры запуска БПЛА «Герань-2» с автомобиля

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные начали использовать для запуска БПЛА «Герань-2» автомобили. Соответствующие видеосвидетельства опубликованы в Сети. На них видно, как ударный беспилотник вместо наземной катапульты запускается с движущегося на большой скорости авто.

Как поясняют авторы видео, впоследствии беспилотный летательный аппарат «Герань-2» успешно поразил завод в районе населенного пункта Мусийки в Харьковской области. На опубликованных кадрах видно, что удар по предприятию был нанесен с применением как минимум двух беспилотников «Герань-2».


Стоит отметить, что практика запуска БПЛА «Герань-2» с автомобиля пока еще не получила широкого распространения. Однако с учетом того, что пробные запуски оказались вполне успешными, логично предположить, что в ближайшее время подобные операции станут более популярными.

Более того, судя по опубликованному в Сети снимку, данный БПЛА обзавелся оптическим каналом связи с оператором.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, беспилотные летательные аппараты «Герань-2» «кошмарят» военные объекты киевского режима в ежедневном режиме. В последнее время суточное количество запускаемых БПЛА заметно увеличилось. Боевики киевского режима в своих докладах жалуются, что противостоять российским ударным БПЛА становится все сложнее.

Стоит отметить, что за время проведения специальной военной операции РФ на Украине «Герани» поразили огромное количество целей на подконтрольных киевскому режиму территориях. Кроме самостоятельных атак различных объектов эти беспилотники задействуют в том числе для перегрузки украинской системы противовоздушной обороны при нанесении комбинированных ударов.

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Россия
Украина
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БПЛА
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