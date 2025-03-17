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Военное обозрение

«Имеется угроза деформации»: Нидерланды приостановили эксплуатацию бронемашин Boxer

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Источник изображения: topwar.ru

Голландская армия обнаружила производственный дефект у значительной части парка колёсных бронемашин Boxer. Десятки единиц техники были временно выведены из эксплуатации до устранения проблемы.

В настоящее время на вооружении Нидерландов имеется 200 колёсных бронемашин семейства Boxer – 92 транспортных для инженерных подразделений, 52 медицинской эвакуации, 36 управления и контроля, 12 грузовых и 8 учебных. В середине февраля Минобороны сообщило, что у 70 из них был обнаружен производственный дефект в виде чрезмерно затянутых винтов в подвеске.

Как считают в военном ведомстве, этот недостаток мог быть вызван использованием неподходящего инструмента при изготовлении техники:

Следствием указанного дефекта является угроза деформации или растрескивания элементов, соединённых винтами, под действием больших нагрузок.

В связи с этим Минобороны приняло решение приостановить эксплуатацию Boxer с обнаруженным дефектом и отправить их на ремонт в местные мастерские. Как предполагается, работы продлятся несколько недель.

В настоящее время Нидерланды планируют увеличить свой парк Boxer ещё на несколько десятков единиц. В их число входят 10 машин, предназначенных для ведения РЭБ, и 72 экземпляра в варианте БМП, оснащённой башенной системой RCT30. Их планируется направить в 2 из 3 пехотных батальонов из состава 13-й лёгкой бригады, что станет значительным скачком в усилении боевого потенциала соединения по сравнению с ранее использовавшимися Boxer, вооружёнными пулеметами.

Источник изображения: topwar.ru

БМП Boxer с башенной системой RCT30

Бундесвер также собирается приобрести 148 единицы Boxer, оснащённых упомянутой башней (так называемый «гренадерский вариант»). Кроме того, Украина получит 9 машин, оборудованных идентичной башней, однако эти машины будут выполнять функцию «мобильного центра управления огнем» для колёсных САУ RCH 155.

Boxer – это немецко-голландская бронемашина 8x8, разработанная и производимая консорциумом ARTEC GmbH, в который входят концерны KMW и Rheinmetall. Основным вооружением в варианте БТР является 40-мм гранатомет GMG, 12,7-мм или 7,62-мм пулемет, размещенные в дистанционно управляемом боевом модуле или на поворотной турели. В варианте БМП или БРДМ основное вооружение размещается в башенной системе Lance и может быть представлено 30- или 35-мм автоматической пушкой.

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