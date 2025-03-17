Истребитель J-15 ВМС Китая потерпел крушение во время учений

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Истребитель ВМС КНР J-15 потерпел крушение во время военных учений. Об этом сообщают китайские СМИ. В публикациях отмечается, что пилот смог катапультироваться. В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной аварии.

Как уточняют в своих сообщениях китайские СМИ, самолет планировал совершить вынужденную посадку в районе Хайнаня. По всей вероятности, во время полета у боевой машины возникли технические сложности. Во всяком случае, именно эта версия в настоящее время является приоритетной.

Самолет разбился из-за технической неисправности, когда собирался совершить вынужденную посадку

– подчеркивается в сообщениях.

Стоит отметить, что момент падения боевой машины был снят очевидцами происшествия. На опубликованных в Сети кадрах хорошо видно, как истребитель J-15 в буквальном смысле «клюет носом» в землю. На видеокадрах также виден купол раскрывшегося парашюта пилота.

Напомним, это уже не первое происшествие, связанное с истребителем J-15. Еще в 2017 году один из двигателей аналогичного самолета загорелся через несколько секунд после взлета. Тогда пилоту удалось посадить боевую машину с горящим двигателем, а экстренные службы сумели оперативно потушить огонь.

Позже было установлено, что причиной возгорания двигателя стало столкновения с птицами. Тогда за посадку военного самолета с горящим двигателем пилот был представлен к награде. Что же касается сегодняшнего происшествия, то пока неизвестно, в каком состоянии приземлился летчик.