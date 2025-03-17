Отряд кораблей ТОФ прибыл в порт Карачи Пакистана

Запланировано участие командного состава отряда в официальных встречах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в порт Карачи Исламской Республики Пакистан с деловым визитом. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" совершил деловой заход в порт Карачи Исламской Республики Пакистан. На причале состоялась церемония встречи российских кораблей, в которой приняли участие представители посольства Российской Федерации в Пакистане и представители командования военно-морских сил принимающей стороны", - сказали там.

В период стоянки кораблей ТОФ в порту Карачи запланировано участие командного состава отряда в официальных встречах. Для личного состава предусмотрен культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям.

Ранее отряд кораблей ТОФ принял участие в международных военно-морских учениях "Морской пояс безопасности - 2025". В ходе него отряды кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, Военно-морских сил (ВМС) армии Ирана и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отработали задачи по поиску и освобождению захваченных судов, а также провели стрельбы по морским и воздушным целям.