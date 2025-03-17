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Военные объекты киевского режима могут в ближайшее время оказаться практически беззащитными против российских ракетных атак. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera. По информации издания, у Украины практически закончились ракеты к системам ПВО Samp-T.

Две батареи систем ПВО Samp-T, переданные Украине Италией и Францией, практически израсходовали запас ракет. В ближайшее время они станут небоеспособными

– говорится в публикации.

Автор материала добавляет, что украинские власти уже несколько недель просят Италию и Францию послать ракеты Aster-30.

Но европейские партнеры не спешат принимать решения, поскольку их собственные запасы почти иссякли

– констатирует газета.

Говоря о потребностях Киева в ракетах к системам противовоздушной обороны Samp-T, издание отмечает, что прямо сейчас Украине необходимы как минимум 50 подобных боеприпасов.

Напомним, система противовоздушной обороны является одним из самых уязвимых мест военного потенциала Украины. Она полностью зависит от западных поставок. В свое время США и их союзники в Европе не скупились на обеспечение украинской ПВО. Однако эта статья в расходах Запада является одной из самых затратных, и с некоторых пор Вашингтон, а также Лондон, Париж и Рим начали экономить на поставках боеприпасов для комплексов ПВО.

Добавим, что некоторое время назад появилась информация о том, что Киев задействовал в отражении российских ракетных атак переданные странами Европы истребители F-16 и Dassault Mirage 2000.