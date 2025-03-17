Войти
Военное обозрение

У Украины практически закончились ракеты к системам ПВО Samp-T

315
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военные объекты киевского режима могут в ближайшее время оказаться практически беззащитными против российских ракетных атак. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera. По информации издания, у Украины практически закончились ракеты к системам ПВО Samp-T.

Две батареи систем ПВО Samp-T, переданные Украине Италией и Францией, практически израсходовали запас ракет. В ближайшее время они станут небоеспособными

– говорится в публикации.

Автор материала добавляет, что украинские власти уже несколько недель просят Италию и Францию послать ракеты Aster-30.

Но европейские партнеры не спешат принимать решения, поскольку их собственные запасы почти иссякли

– констатирует газета.

Говоря о потребностях Киева в ракетах к системам противовоздушной обороны Samp-T, издание отмечает, что прямо сейчас Украине необходимы как минимум 50 подобных боеприпасов.

Напомним, система противовоздушной обороны является одним из самых уязвимых мест военного потенциала Украины. Она полностью зависит от западных поставок. В свое время США и их союзники в Европе не скупились на обеспечение украинской ПВО. Однако эта статья в расходах Запада является одной из самых затратных, и с некоторых пор Вашингтон, а также Лондон, Париж и Рим начали экономить на поставках боеприпасов для комплексов ПВО.

Добавим, что некоторое время назад появилась информация о том, что Киев задействовал в отражении российских ракетных атак переданные странами Европы истребители F-16 и Dassault Mirage 2000.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
Mirage-2000
Компании
Dassault
Проекты
Aster ЗУР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 09:23
  • 32
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.03 04:52
  • 0
Ответ на "В США рассказали о превосходстве Су-35 над F-35"
  • 17.03 02:33
  • 0
Ответ на "Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)"
  • 17.03 01:33
  • 1
ВМС Индонезии оценивают покупку легкого авианосца из состава итальянского флота
  • 17.03 01:17
  • 1
Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 00:13
  • 8107
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 23:08
  • 0
Ответ на "Охладить тыл: ПВО Украины не справляется с ударами ВС России"
  • 16.03 22:43
  • 0
Ответ на ""Алмаз-Антей": "Тор" доработали благодаря использованию ЗРК в зоне СВО"
  • 16.03 19:16
  • 309
Космонавтика Илона Маска
  • 16.03 17:12
  • 2
Легкая ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту российский военный спутник
  • 16.03 14:13
  • 35
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 16.03 13:24
  • 102
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 16.03 05:45
  • 5
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты
  • 16.03 05:38
  • 34
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 16.03 04:42
  • 0
Ответ на "В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты"