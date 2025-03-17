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Военный раскрыл особенности сбитого Россией украинского самолета МиГ-29

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Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters.

Военный Дандыкин: Российские военные летчики превосходят ВСУ по умениям

Российские военные летчики превосходят Вооруженные силы Украины (ВСУ) по налетам и по умениям, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Особенности сбитого Воздушно-космическими силами (ВКС) России в бою украинского самолета МиГ-29 специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Это легкий истребитель еще советского производства. Аналог по характеристикам F-16 и Mirage 2000. В настоящее время у нас таких самолетов очень мало. У нас в основном сейчас уже на вооружении находятся истребители 4++. А у ВСУ — советское наследие и то, что им передали с Восточной Европы», — отметил Дандыкин.

По словам военного эксперта, украинские МиГ-29, как правило, сопровождают американские F-16.

«Мы достаточно регулярно в воздушных боях их сбиваем. Запасы их объективно истощаются. Тем не менее это хороший самолет. Сказывается не только то, что мы их сбиваем в воздушных боях, но в большей степени то, что наши летчики превосходят по налетам, по умениям и по всему остальному. Это однозначно», — заключил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС России в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 ВСУ. Также в российском оборонном ведомстве отметили, что российские военные сбили 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Уточняется, что 141 из них — вне зоны специальной военной операции.

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