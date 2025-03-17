Эксперт Руампхонгпхаттхана: поспешное соглашение по Украине грозит срывом

Таиландский политолог отметила, что отсутствие тщательной проработки такого соглашения и поспешное его принятие еще больше усилят напряжение

БАНГКОК, 15 марта. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Спешка с заключением соглашения о прекращении огня на Украине без тщательной подготовки увеличивает риск его несоблюдения в будущем. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразила таиландский политолог Джирапорн Руампхонгпхаттхана, комментируя перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.

"Если рассматривать соглашение о прекращении огня, которое президент США Дональд Трамп хочет реализовать как можно быстрее, то здесь наблюдается чрезмерная спешка, которая может подорвать его надежность. Отсутствие тщательной проработки такого соглашения и поспешное его принятие еще больше усилят напряжение и увеличат риск нарушения режима прекращения огня", - сказал она.

Таиландский эксперт подчеркнула, что, "несмотря на то что Киев заявляет о стремлении к миру, его риторика поддерживает оказание давления на Россию, что может говорить о недостаточной готовности к достижению компромисса". "Это повышает вероятность того, что соглашение не будет выполняться", - отметила Руампхонгпхаттхана.

Политолог указала, что Владимир Зеленский с момента прихода к власти на Украине в 2019 году выбрал конфронтационный подход по отношению к президенту России Владимиру Путину. "Его риторика часто была направлена на конфронтацию с Путиным, что мешало созданию подходящей атмосферы для диалога. Таким образом, временное прекращение огня может оказаться лишь иллюзией, так как доверие между сторонами остается крайне низким. Из-за фундаментальных различий в позициях сторон переговоры не продвигаются, и их успешное завершение остается маловероятным, даже несмотря на попытки внешних посредников, таких как Трамп", - полагает собеседник агентства.

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, а США возобновили передачу разведывательных данных и оказание военной помощи Украине. Также стороны договорились как можно скорее заключить соглашение о добыче украинских полезных ископаемых.

Путин сообщил 13 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса.