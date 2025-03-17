Глава РФПИ предложил Маску совместную миссию РФ и США на Марс

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что российские и американские технологии должны служить человечеству, а не против него.

"В 2025 году - пятидесятая годовщина первого международного полета в космос "Союз" - "Аполлон". Станет ли 2029 годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск?" - написал Дмитриев в соцсети X.

"Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения", - подчеркнул он.

Россия и США сотрудничают по программе Международной космической станции (МКС).