Военный обозреватель газеты Джанлука Ди Фео отметил, что то, что должно было послужить Киеву платформой в переговорном процессе об обмене территориями, сейчас может вернуться бумерангом

РИМ, 15 марта. /ТАСС/. Наступление ВСУ в Курской области РФ стало военной ошибкой и неосторожным политическим шагом. Как пишет военный обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео, то, что должно было послужить Киеву платформой в переговорном процессе об обмене территориями, сейчас может вернуться бумерангом.

Как отмечает автор, этот аспект стал, наоборот, выигрышным в руках Москвы. Дороги, ведущие к Судже, освобожденной 13 марта, стали "кладбищем подорванных боевых машин". "Маневр в Курске оказался ошибочным с военной точки зрения, он поглотил человеческие ресурсы и ценное военное оборудование, которое Киеву сложно восполнить", - пишет обозреватель. Он отмечает, что единственный положительный эффект был во временном подъеме боевого духа украинцев, которые надеялись на иной исход конфликта. "Но эта надежда разбилась с избранием Дональда Трампа [президентом США]", - резюмирует автор.

По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области Киев потерял более 67 630 военнослужащих, 393 танка, 317 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортера, 2 199 боевых бронированных машин, 2 437 автомобилей, 555 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ. ВСУ также потеряли 16 РЛС контрбатарейной борьбы, 10 РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, установку разминирования УР-77, 5 мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Ранее на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин гарантировал украинским боевикам в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен. Однако для этого соответствующий приказ должно отдать военно-политическое руководство в Киеве, указывал российский лидер.