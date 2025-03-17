Войти
ТАСС

La Repubblica назвала военной ошибкой наступление ВСУ в Курской области

336
0
0
Кадры освобождения российскими военными Свердликово в Курской области
Кадры освобождения российскими военными Свердликово в Курской области.
Источник изображения: РИА Новости

Военный обозреватель газеты Джанлука Ди Фео отметил, что то, что должно было послужить Киеву платформой в переговорном процессе об обмене территориями, сейчас может вернуться бумерангом

РИМ, 15 марта. /ТАСС/. Наступление ВСУ в Курской области РФ стало военной ошибкой и неосторожным политическим шагом. Как пишет военный обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео, то, что должно было послужить Киеву платформой в переговорном процессе об обмене территориями, сейчас может вернуться бумерангом.

Как отмечает автор, этот аспект стал, наоборот, выигрышным в руках Москвы. Дороги, ведущие к Судже, освобожденной 13 марта, стали "кладбищем подорванных боевых машин". "Маневр в Курске оказался ошибочным с военной точки зрения, он поглотил человеческие ресурсы и ценное военное оборудование, которое Киеву сложно восполнить", - пишет обозреватель. Он отмечает, что единственный положительный эффект был во временном подъеме боевого духа украинцев, которые надеялись на иной исход конфликта. "Но эта надежда разбилась с избранием Дональда Трампа [президентом США]", - резюмирует автор.

По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области Киев потерял более 67 630 военнослужащих, 393 танка, 317 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортера, 2 199 боевых бронированных машин, 2 437 автомобилей, 555 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ. ВСУ также потеряли 16 РЛС контрбатарейной борьбы, 10 РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, установку разминирования УР-77, 5 мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Ранее на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин гарантировал украинским боевикам в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен. Однако для этого соответствующий приказ должно отдать военно-политическое руководство в Киеве, указывал российский лидер. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
УР-77
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 09:23
  • 32
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.03 04:52
  • 0
Ответ на "В США рассказали о превосходстве Су-35 над F-35"
  • 17.03 02:33
  • 0
Ответ на "Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)"
  • 17.03 01:33
  • 1
ВМС Индонезии оценивают покупку легкого авианосца из состава итальянского флота
  • 17.03 01:17
  • 1
Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 00:13
  • 8107
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 23:08
  • 0
Ответ на "Охладить тыл: ПВО Украины не справляется с ударами ВС России"
  • 16.03 22:43
  • 0
Ответ на ""Алмаз-Антей": "Тор" доработали благодаря использованию ЗРК в зоне СВО"
  • 16.03 19:16
  • 309
Космонавтика Илона Маска
  • 16.03 17:12
  • 2
Легкая ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту российский военный спутник
  • 16.03 14:13
  • 35
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 16.03 13:24
  • 102
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 16.03 05:45
  • 5
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты
  • 16.03 05:38
  • 34
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 16.03 04:42
  • 0
Ответ на "В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты"