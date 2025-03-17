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Интерфакс-АВН

Ракета SpaceX вывела на орбиту сразу более 70 мини-спутников

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Ракета Falcon 9 в субботу вывела на орбиту 74 малых спутника, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

В рамках миссии Transporter-13 по массовому запуску коммерческих аппаратов на солнечно-синхронную орбиту выведены микроспутники, кубсаты, возвращаемая на Землю капсула W-3 калифорнийской компании Varda Space Industries (Компания Varda уже запустила и вернула две такие капсулы, прототипы своих планируемых орбитальных мини-фабрик) и орбитальная платформа, несущая 11 полезных нагрузок, которые будут развернуты позднее.

Запуск ракеты был осуществлен с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 23:43 по времени Тихоокеанского побережья США (в 09:43 по Москве). Примерно через 2,5 часа все аппараты были выведены на орбиту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
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