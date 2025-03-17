Маск анонсировал полет Starship на Марс с человекоподобным роботом

По его словам, если полеты с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут отправить в 2029 году

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Илон Маск объявил о запуске космического корабля Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс в конце 2026 года.

"Starship отправится на Марс в конце следующего года, на борту будет находиться Optimus", - написал Маск в Х (ранее Twitter).

По его словам, если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году.

"Если эти высадки пройдут успешно, то высадка людей может начаться уже в 2029 году, хотя более вероятная дата - 2031 год", - добавил он.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн.