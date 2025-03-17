Департамент повышения эффективности МО РФ сможет возглавить гражданское лицо

О создании такого департамента в 2025 году сообщал глава военного ведомства Андрей Белоусов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Департамент повышения эффективности деятельности Министерства обороны России, о создании которого в 2025 году сообщал глава военного ведомства Андрей Белоусов на итоговой коллегии, сможет возглавить гражданское лицо. Об этом говорится в проекте указа президента РФ.

"В соответствии с решением президента РФ (документ содержит сведения, составляющие государственную тайну), в марте 2025 года в перечень воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами в Вооруженных силах Российской Федерации, включена должность руководителя департамента повышения эффективности деятельности Министерства обороны Российской Федерации - помощника министра обороны Российской Федерации, которую разрешено замещать гражданским лицом. При этом в случае замещения гражданским лицом указанная должность будет считаться должностью федеральной государственной гражданской службы", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.