Спутниковые снимки мишенного комплекса позволили оценить точность ракет КНДР

Источник изображения: topwar.ru

Комплекс мишеней, который использовался для испытаний крылатых ракет 26 февраля, военные Северной Кореи задействовали и 10 марта, когда испытывали баллистические ракеты. Спутниковые снимки мишенного комплекса позволяют оценить точность ракет КНДР, проходящих испытания.

Об этом сообщает западное издание NK Pro, ссылаясь на кадры, сделанные со спутников американской компании Planet Labs и проанализированные журналистами.

Сам недавно построенный комплекс мишеней расположен на острове недалеко от западного побережья Корейского полуострова.

Хотя о результатах последних испытаний северокорейские официальные источники не сообщали, кадры свидетельствуют, что они были относительно удачными. На снимках видны следы попаданий ракет по бетонным площадкам размером 25х25 метров. Темные пятна в местах попадания ракет можно заметить как минимум на двух таких мишенях.

Также заметно разрушение одного из бункеров-мишеней в результате попадания.

Это говорит о прогрессе, которого достигла оборонная промышленность КНДР в создании новых ракет и совершенствовании их систем наведения. Впрочем, СМИ отмечает, что ракеты попали не по центру мишеней, а ближе к их краям. И хотя попадания можно назвать точными, возможно, точность оказалась недостаточно высокой.

Журналисты предполагают, что испытания проводились для демонстрации эффективности новых ракет для потенциальных зарубежных покупателей, возможно, для россиян.