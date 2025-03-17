В Запорожской области испытали дрон-перехватчик с "гоночной" скоростью

В Запорожской области созданный отрядом "Сармат" дрон достиг скорости 318 км/час

ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Дрон-перехватчик разработки добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" достиг на испытаниях в Запорожской области скорости 318 километров в час, это рекорд для беспилотников такого типа, рассказал РИА Новости руководитель группы разработчиков отряда с позывным "Чапай".

"Дрон двигался со скоростью болида "Форумулы-1", - сказал он.

Максимальная скорость современных гоночных болидов составляет порядка 350 километров в час.

"Чапай" пояснил, что дрон предназначен для поражения беспилотников противника, в том числе самолетного типа, которые пытаются атаковать объекты в тыловых районах России.

"Дрон-перехватчик имеет собственную боевую часть. В ближайшее время появится версия с автоматом захвата цели", - отметил он.