Израиль предлагает разработать комплекс активной защиты для танков Т-90 ВС Индии

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Т-90С Bhishma

Израиль на данный момент занимает ведущие позиции в оснащении западной бронетехники комплексами активной защиты семейства Trophy. Целый ряд стран начал оборудовать данными КАЗ состоящие на вооружении машины, такие как ОБТ Abrams, Leopard 2, Challenger 3. Вполне возможно, что Trophy будет обеспечивать защиту и индийских танков российского происхождения.

По крайней мере, на недавно завершившейся выставке Aero India 2025 израильская компания Rafael подписала меморандум о взаимопонимании с местной компанией Larsen & Toubro (L&T) о разработке варианта Trophy, отвечающего особым требованиям Нью-Дели.

Система будет производиться в Индии с возможностью местного технического обслуживания. Она повысит выживаемость боевых платформ – как текущих, так и перспективных

- заявили в L&T.

Ранее, в начале февраля, индийская армия предложила местным и зарубежным компаниям представить свои соображения по поводу поставок нового КАЗ. Как указывается в официальных документах, он будет установлен на танки Т-90С/СК Bhishma. Всего на вооружении Индии находится около 1200 экземпляров этих машин, включая новейшие Bhishma Mk3, первая партия которых поступила в войска год назад. При этом поставки танков продолжаются – уже к 2030 году количество Т-90 в индийской армии увеличится до более чем 1600 единиц.

Поэтому индийский рынок является лакомым куском для израильской компании Rafael, утверждающей, что КАЗ Trophy, оснащённый средствами автоматического обнаружения огня противника, обеспечивает точную и стабильную работу с вероятностью перехвата угроз свыше 90% и на 360°.