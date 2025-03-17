Игровые автоматы в казино Леон: лучшие модели

Spinomenal, Jili, NetEnt, Casino Technology – основные разработчики софта, с которыми сотрудничает казино Леон. В клубе регулярно появляются новые автоматы. Есть в Леон казино слоты и давно известные игры, не теряющие популярности: Red Lady, River Queen и Irish Coins. Топовыми эти тайтлы стали благодаря крупным выплатам и простым правилам.

Особенности автомата Red Lady

Red Lady – слот пиратской тематики от компании Novomatic. В игре 5 барабанов и 10 линий. На раунд в автомате можно ставить от 4 до 1000 кредитов. Диапазон множителей в Red Lady – от x5 до x5000. Выплаты в автомате предлагается удваивать в риск-раунде. Задача геймера простая: отгадать цвет карты.

В Red Lady есть один особый символ – компас. Это изображение формирует оплачиваемые цепочки самостоятельно. При одновременном выпадении трех компасов запускается десять фриспинов. Во время бонусных спинов на экране присутствует расширяющийся Wild.

Слот River Queen

River Queen – аппарат производства компании Novomatic. Эта игра также доступна в казино Леон. Ставки в слоте принимаются на 1-50 линий. К стоящей на кону сумме применяются множители от x4 до x1000. Любую выплату можно увеличить в бонусной игре, отгадав цвет карты.

Помимо базовых изображений, в River Queen есть два особых символа: Wild (девушка) и Scatter (пароход). Вайлды оплачиваются самостоятельно и заменяют стандартные картинки. Предназначение Скаттеров – активация фриспинов.

Топовый аппарат Irish Coins

В 2018 году компания Novomatic выпустила автомат Irish Coins. Разработчики предусмотрели в игре 20 линий и 5 барабанов. Ставки в аппарате умножаются на коэффициенты от x3 до x900. В слоте есть риск-раунд, в котором требуется отгадать цвет карты.

Особые символы в аппарате – Wild (монета) и Scatter (горшок с золотом). Вайлды приносят выплаты самостоятельно и заменяют базовые изображения. Скаттеры не привязаны к активным линиям и оплачиваются независимо от расположения. Три или больше Скаттеров запускают фриспины.

Во время любого обычного или бонусного спина на дисплее может появиться лепрекон. Он разбрасывает по барабанам несколько Вайлдов. Символы Wild способны заполнять целые колонки.