Бегство ВСУ и курская весна: что будет после освобождения?

Российская армия освобождает населенные пункты в Курской области "один за одним", заявил президент РФ Владимир Путин. В четверг командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что в регионе неосвобожденными остались пять населенных пунктов, а уже в пятницу Минобороны сообщило об освобождении одного из них — Гончаровки. ТАСС поговорил с экспертами и участниками операции и узнал, куда могут бежать разобщенные украинские формирования и когда прекратятся обстрелы приграничья

Чуть больше полугода прошло с начала массированного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, для которого киевский режим направил наиболее подготовленные подразделения и дорогую иностранную технику. Теперь ВСУ спешно отступают в Сумскую область Украины, потеряв по этому направлению более 67 тыс. военнослужащих. По данным Генштаба ВС РФ, сейчас в Курской области уже освобождено более 86% площади, занятой ВСУ. На отдельных участках границы российские войска вышли в Сумскую область. 13 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия полностью контролирует ситуацию в Курской области, а группировка ВСУ находится в полной изоляции.

ВСУ в попытках "собраться" после разгрома

Бросив под ударами свои укрепления на российской территории, подразделения украинской армии спешно пытаются перегруппироваться, признают эксперты в разговоре с ТАСС. По словам военного эксперта Виталия Киселева, сейчас ВСУ как могут затягивают время, чтобы подготовить новую линию обороны.

"Далеко они не ушли. Первые, кто ушли, — это ротные и батальонные пункты управления, которые переместились в Сумскую область. Остатки подразделений также будут дислоцироваться в Сумской области и, по всей вероятности, в восточной части Харьковской области. И там же они будут и пополняться ввиду того, что потери понесли они чудовищные и остановить наступление русских воинов не предоставляется никакой возможности. По моему мнению, скорее всего, они не успеют этого сделать, потому как и российская артиллерия, и авиация бьет и практически покрывает всю территорию Украины", — сказал он.

Более точно дислокацию разбитых подразделений ВСУ назвал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Остатки разбитых бригад ВСУ и нацбатальонов убегают в сторону Сумской области, и там в районе Конотопа, в одном из пунктов сбора, их всех собирают, чтобы из нескольких бригад собрать единое подразделение. Куда это подразделение будет брошено, никто еще не знает, это будет решение Зеленского и Сырского (президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский — прим. ТАСС). Или они попытаются снова атаковать Курскую область, или другую нашу территорию. Но именно под Конотопом их сегодня всех собирают", — заверил собеседник.

При этом, как заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, часть отступивших подразделений уже перебрасывают на южнодонецкое направление — под Красноармейск, Часов Яр, в район Константиновки и Красного Лимана. В основном речь идет о штурмовых группах и подразделениях БПЛА.

Какой должна быть зона безопасности?

"Наша задача — в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, <…> полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы — об этом тоже нужно подумать", — заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по итогам посещения пункта управления Курской группировкой.

ТАСС расспросил экспертов о том, насколько широкой должна стать эта зона.

Такая зона должна быть не менее 20–30 км вглубь территории Украины, считает замкомандира по военно-политической работе одного из батальонов добровольческого отряда "Барс-Курск", военный эксперт Олег Иванов. Это необходимо для защиты жителей приграничных районов региона, а также восстановления освобожденных населенных пунктов.

"Я бы использовал даже немного другой термин — зона безопасности, — говорит журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич, который сам неоднократно посещал Курскую область. — Это, очевидно, вся Сумская область, которая должна быть полностью демилитаризована. Там не должно быть ни воинских соединений, ни боевой техники, область должна быть полностью зачищена", — считает он.

То же самое, по его мнению, нужно провести в Харьковской области Украины, чтобы обезопасить Белгородскую область. Но если Малькевич отталкивается от административного деления, по которому южные границы Сумской и Харьковской областей с Россией разделяют до 200 км территории, то депутат Госдумы Виктор Водолацкий — от дальности поражения ракет, которые есть на вооружении ВСУ.

"Буферная зона — это та территория, которая будет гарантировать "неприлеты" на территорию Российской Федерации тех же ракет Storm Shadow, HIMARS. Поэтому все зависит именно от дальности данных ракетных комплексов. На расстоянии прилета этих ракет у нас должна быть буферная зона. В радиусе этой буферной зоны не должно быть никаких военных объектов. И там должна быть создана гражданская администрация, которая будет обеспечивать недопущение на эту территорию ракет дальнего действия", — отметил собеседник. Дальность стрельбы из РСЗО HIMARS, к слову, может достигать 300 км, а экспортный вариант ракеты Storm Shadow способен пролететь до 560 км.

Еще более радикального мнения придерживается военный эксперт Виталий Киселев: "Я неоднократно об этом говорил и озвучивал, что буферная зона невозможна, пока наш солдат не станет во Львове (порядка 800 км до границы с РФ — прим. ТАСС), в ином случае все попытки ударов по мирным городам не прекратятся. К сожалению, реалии сегодняшних дней именно такие", — убежден он.

Восстановить утраченное

Российские военные и волонтеры, приезжая в освобожденные села и города Курской области, констатируют значительные разрушения. "Очень сильно разрушены населенные пункты, целых домов практически нет. Степень разрушения очень большая, процентов на 60 уничтожено полностью. Речь о населенных пунктах, где шли бои: Мартыновка, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Малая Локня. В общем, все, что вокруг Суджи", — рассказал ТАСС бывший глава Суджанского района Александр Богачев, который участвует в волонтерском движении в регионе.

Сам город Суджа, по словам Богачева, разрушен примерно на 40%. "Но это пока. Пролеты и порча продолжаются, обстрелы идут", — добавил он. Бойцы ВСУ во время отступления из приграничных районов Курской области уничтожали и сжигали все, рассказал Олег Иванов. "Все уничтожали, сжигали, вели себя как германские нацисты в 1943 году", — сказал собеседник агентства.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн в интервью ТАСС поделился планами по восстановлению инфраструктуры. По его словам, уже к 1 июля должен быть готов проект программы восстановления территории, предусматривающий и мастер-планирование, и экономический, и демографический анализ ситуации в регионе. Пока же военные разминируют улицы и дома в городах Курской области и призывают гражданских повременить с возвращением на родную землю. В селах повсюду разбросаны мины "Колокольчики", рассказал ТАСС врио замгубернатора региона Константин Поляков, который на днях завершил службу в добровольческом отряде "Барс-Курск" и вернулся в курское правительство. "Такую мину стоит слегка задеть, она сразу срабатывает", — говорит он.

Военный эксперт Андрей Марочко уверен, что на границе Курской области необходимы защитные сооружения, как это было сделано на Белгородской земле. Такие сооружения уже были предусмотрены — контракт на их строительство вела "Корпорация развития Курской области", сейчас бывшее руководство корпорации находится под следствием по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Сегодня помогать с восстановлением Курска готовы регионы Донбасса и Новороссии. "Донецкие волонтеры готовы вновь помочь Курской области. Молодежь Донбасса не понаслышке знает, что такое война, — сказал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. — Мы знаем, как важно, когда рядом есть те, кто готов помочь, кто не оставит в беде. Донецкие волонтеры уже внесли значительный вклад в поддержку Курской области, помогая эвакуированным, работая с гуманитарными грузами, устраняя последствия обстрелов. Если потребуется, мы снова будем рядом. Готовы подключиться к работе, отправить студенческие отряды для восстановления, разбора завалов и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Вместе мы справимся".

Организовать отправку волонтеров готовы также в Херсонской области, заявил председатель регионального отделения "Движения первых" Алексей Лаврентьев. "Волонтеры молодежных добровольческих организаций Запорожской области в любой момент готовы выехать в Курскую область с гуманитарной миссией, и наше министерство по молодежной политике готово оказать посильную помощь жителям освобожденных территорий", — отметил министр по молодежной политике Запорожской области Егор Андреевич Логунов.

Поддержку со стороны Госдумы РФ при восстановлении региона пообещал и первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. "Мы будем принимать все меры, в том числе Государственная дума пойдет навстречу правительству для того, чтобы внести изменения в бюджет, но Курская область будет восстановлена, потому что все, что сегодня является территорией Российской Федерации, мы восстанавливаем, оказываем помощь фермерам, чтобы они снова начали заниматься своей профессией, производили продукцию, которая необходима не только жителям Курской области, но и всей России. Поэтому программа восстановления будет, и я думаю, что команда Марата Хуснуллина (вице-премьер РФ — прим. ТАСС) с этой задачей справится", — заверил депутат.

Алексей Малашенко, Юния Алеева