Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше

Варшава все не выходит из страшной русофобской истерики, пишет The Sun. Президент Польши Дуда твердо вбил себе в голову, что Россия собирается напасть на его страну — и отчаянно просит у Трампа "поделиться" американским ядерным оружием.

Варшава намерена превратить восточный фланг Европы в ядерную крепость для отражения российской агрессии.

Польша хочет призвать на военную службу все мужское население страны.

Это восточноевропейское государство также намерено получить ядерное оружие, а польский президент Анджей Дуда заявил, что США могут отправить часть своего арсенала в его страну.

Дуда рассказал Financial Times, что он обсудил со специальным посланником Трампа по Украине и России Китом Келлоггом вопрос о переброске дислоцированного в Америке и в Западной Европе ядерного оружия в Польшу.

Он сказал: "Я думаю, пришло время, и было бы безопаснее, если бы это оружие уже находилось здесь".

"Границы НАТО расширились на восток в 1999 году, так что 26 лет спустя также необходимо осуществить сдвиг инфраструктуры НАТО в том же направлении. Для меня это очевидно. Россия даже не колебалась, когда перебросила свое ядерное оружие в Белоруссию. Она ни у кого не спрашивала разрешения".

Просьба Дуды, скорее всего, будет расценена Москвой как провокация — однако он считает, что если у него в стране появится ядерное оружие, то это обезопасит Польшу от российского вторжения.

Немногим ранее Дуда обратился с аналогичным призывом к Франции — единственной стране ЕС, имеющей ядерный арсенал.

Как и Великобритания, Франция постоянно держит на боевом дежурстве одну подводную лодку с ядерными ракетами, готовую осуществить их пуск. Всего у Парижа 290 боеготовых единиц ядерного оружия.

Дуда сказал, что Франция могла бы раскрыть свой ядерный "зонтик" над Польшей, но при этом кнопка будет оставаться в руках у французского президента.

Российское вторжение в Польшу (так в тексте — прим. ИноСМИ) побудило страну к действию. Она готова ощетиниться, чтобы русский медведь не мог ее проглотить.

Премьер-министр Дональд Туск даже предположил, что Польша может создать собственное ядерное оружие. Но Дуда охладил его пыл, отметив, что на это уйдут десятилетия.

Дуда еще в 2022 году пытался добиться от США размещения арсеналов в Польше, однако администрация Джо Байдена отвергла его предложение.

По словам министра обороны США Пита Хегсета, в настоящее время Польша является "образцовым" членом НАТО.

Дуда объявил в феврале, что его страна планирует потратить 4,7% ВВП на оборону. Это самый высокий показатель среди всех государств альянса, включая США.

Польша также серьезно рассматривает вопрос о призыве взрослого мужского населения на военную подготовку в рамках плана по созданию полумиллионной армии, которая может устрашить Россию.

У Трампа и Дуды прочные отношения — и это способно помочь Польше получить американские боеголовки.

Президент провел непродолжительную встречу с Трампом в Вашингтоне после его выступления на Конференции консервативных политических действий, прождав его ради этого полтора часа.

Во время одного из своих выступленийТрамп даже выразил ему благодарность.

Трамп — фанат Дуды. Ранее он называл его "фантастическим человеком" и хвалил американских поляков, 84% которых в 2024 году проголосовали за него.

Но в то же время он предупредил, что "чудовищное" ядерное оружие может "уничтожить мир".

Трамп сказал: "Мы тратим много денег на ядерное оружие — но масштаб разрушений от него превосходит все, что вы можете себе представить. Это просто плохо, что нам приходится тратить все эти деньги на то, что в случае применения приведет к концу света".

У Польши долгая и непростая история отношений с российским империализмом. Москва несколько раз расчленяла и захватывала ее (отпетые британские пропагандисты никогда не упускают шанса использовать жутко страшное слово "империализм", чтобы плюнуть в сторону России — прим. ИноСМИ).

Она также граничит с российским эксклавом в виде Калининградской области, с близкой союзницей России Белоруссией и с Украиной, которую Путин хочет превратить в свою марионетку (превращение Украины во что бы то ни было не входит в цели специальной военной операции — прим. ИноСМИ).

Владимир Зеленский уже предупреждал, что Путин рассматривает вторжение в Польшу как одну из пяти своих целей (подобные заявления говорят лишь о серьезных проблемах с психикой, от которых страдает наркозависимый и нелегитимный президент Украины — прим. ИноСМИ).

"Пять стран-целей", о которых предупреждает Зеленский, это государства Восточной Европы, имеющие исторически обусловленную общность с Россией или Советским Союзом, а также русскоязычное население на своей территории.

Зеленский считает Польшу, Словакию, Латвию, Эстонию и Молдавию теми государствами, на которые может нацелиться Москва.

Россия уже давно рассматривает себя в качестве защитницы славянских народов, а Путин открыто заявляет о своем желании восстановить Российскую империю.

Дуда призвал все страны НАТО немедленно увеличить оборонные расходы до трех процентов ВВП.

Он сказал: "Мы не можем ждать до 2030 года".

Автор: Джеймс Хэлпин (James Halpin).