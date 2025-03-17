Войти
РИА Новости

В Казани представят дрон-перехватчик для защиты инфраструктуры

342
0
0
Запуск беспилотника
Запуск беспилотника.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

В Казани летом представят дрон-перехватчик для защиты инфраструктуры

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Дроны с ИИ, способные защищать объекты критической инфраструктуры от БПЛА противника, разрабатывают в Казани при поддержке Народного фронта, летом будет показан опытный образец изделия, сообщил РИА Новости представитель разработчика.

"Позади этап научно-исследовательских работ, сейчас ведется обучение ИИ на больших базах данных, в том числе получаемых с радиолокации. Впереди проведение опытно-конструкторских работ. Летом будет представлен дрон, который без управления оператора сможет перехватывать вражеский БПЛА на объектах критически важной инфраструктуры", - сказал собеседник агентства.

Казанские разработчики предполагают, что этот дрон будет интегрирован в состав специального комплекса, который будет устанавливаться на стратегических объектах и на предприятиях ТЭК.

"Наш дрон-перехватчик будет способен самостоятельно атаковать цель, донаводиться на нее с помощью тепловой головки. ИИ сам передаст в полетный контроллер выявленные радиолокационной станцией координаты дрона-нарушителя. Далее перехватчик со скорость 360 километров в час осуществит кинетический удар", - отметил представитель конструкторского бюро.

По словам разработчика, ИИ, используемый в ПО дрона, анализирует все данные от внешних источников, камера донаводится на вражеский коптер, в этот момент картинка транслируется в ситуационный центр на территории какого-либо производства, например, на НПЗ.

"Оператору остается только принять решение и отдать команду дрону-перехватчику. Самое главное, что этот комплекс легко масштабируется", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что дрон Q10 с российским ПО, разработанный казанскими инженерами, имеет интегрированный ИИ, который делает полет стабильным и отзывчивым к командам оператора, снижает расход аккумуляторных батарей, при этом срок изготовления изделия снизился на 30%.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
НПЗ
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 09:23
  • 32
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.03 04:52
  • 0
Ответ на "В США рассказали о превосходстве Су-35 над F-35"
  • 17.03 02:33
  • 0
Ответ на "Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)"
  • 17.03 01:33
  • 1
ВМС Индонезии оценивают покупку легкого авианосца из состава итальянского флота
  • 17.03 01:17
  • 1
Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 00:13
  • 8107
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 23:08
  • 0
Ответ на "Охладить тыл: ПВО Украины не справляется с ударами ВС России"
  • 16.03 22:43
  • 0
Ответ на ""Алмаз-Антей": "Тор" доработали благодаря использованию ЗРК в зоне СВО"
  • 16.03 19:16
  • 309
Космонавтика Илона Маска
  • 16.03 17:12
  • 2
Легкая ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту российский военный спутник
  • 16.03 14:13
  • 35
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 16.03 13:24
  • 102
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 16.03 05:45
  • 5
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты
  • 16.03 05:38
  • 34
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 16.03 04:42
  • 0
Ответ на "В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты"