В Казани представят дрон-перехватчик для защиты инфраструктуры

В Казани летом представят дрон-перехватчик для защиты инфраструктуры

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Дроны с ИИ, способные защищать объекты критической инфраструктуры от БПЛА противника, разрабатывают в Казани при поддержке Народного фронта, летом будет показан опытный образец изделия, сообщил РИА Новости представитель разработчика.

"Позади этап научно-исследовательских работ, сейчас ведется обучение ИИ на больших базах данных, в том числе получаемых с радиолокации. Впереди проведение опытно-конструкторских работ. Летом будет представлен дрон, который без управления оператора сможет перехватывать вражеский БПЛА на объектах критически важной инфраструктуры", - сказал собеседник агентства.

Казанские разработчики предполагают, что этот дрон будет интегрирован в состав специального комплекса, который будет устанавливаться на стратегических объектах и на предприятиях ТЭК.

"Наш дрон-перехватчик будет способен самостоятельно атаковать цель, донаводиться на нее с помощью тепловой головки. ИИ сам передаст в полетный контроллер выявленные радиолокационной станцией координаты дрона-нарушителя. Далее перехватчик со скорость 360 километров в час осуществит кинетический удар", - отметил представитель конструкторского бюро.

По словам разработчика, ИИ, используемый в ПО дрона, анализирует все данные от внешних источников, камера донаводится на вражеский коптер, в этот момент картинка транслируется в ситуационный центр на территории какого-либо производства, например, на НПЗ.

"Оператору остается только принять решение и отдать команду дрону-перехватчику. Самое главное, что этот комплекс легко масштабируется", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что дрон Q10 с российским ПО, разработанный казанскими инженерами, имеет интегрированный ИИ, который делает полет стабильным и отзывчивым к командам оператора, снижает расход аккумуляторных батарей, при этом срок изготовления изделия снизился на 30%.