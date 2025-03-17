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ТАСС

Эксперт Михайлов: ВСУ могли оставить в Курской области техники на $120 млн

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Военнослужащие группировки войск "Север" ВС РФ возле подбитого танка М1" Абрамс" ВСУ, эвакуированного из-под Суджи в ходе специальной военной операции
Военнослужащие группировки войск "Север" ВС РФ возле подбитого танка М1" Абрамс" ВСУ, эвакуированного из-под Суджи в ходе специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Руководитель Бюро военно-политического анализа отметил, что захваченные в 1944-1945 годах немецкие самоходные артиллерийские установки и танки работали в интересах советских наступательных операций

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Оставленная украинскими войсками в Курской области военная техника - в основном танки Abrams - может оцениваться минимум в $120 млн. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Мы уже видим большое количество фото- и видеоматериалов брошенной техники от наших коллег, работающих сейчас на курской передовой - техники огромное количество. <...> Противник, как зашел на большом количестве натовской дорогой, действительно серьезной техники, так ее и без всякого сожаления бросил. Мы примерно представляем, что Abrams в среднем оцениваются на оружейных рынках по $12 млн. Можно себе представить примерную стоимость, допустим, десятка этих машин - как минимум $120 млн", - сказал он.

Михайлов отметил, что захваченные в 1944-1945 годах немецкие самоходные артиллерийские установки, танки и прочие боевые машины работали в интересах советских наступательных операций.

"Эта техника пригождалась, и очень неплохо, - отметил он. - Возможно, что и сейчас какие-то единицы техники будут освоены и нашими специалистами, и в каком-то смысле даже применяться в боевых действиях. Было бы интересно увидеть бой Abrams против Abrams.

В пятницу журнал Forbes сообщил, что ВСУ бросили практически всю тяжелую технику в Курской области, включая американские танки M1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777. 

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Страны
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Компании
M777
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