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ТАСС

Трамп назвал очень сильной позицию РФ в военном плане в отношении ВСУ

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

Президент США также подчеркнул, что "весьма обеспокоен ситуацией на поле" боя

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. ВС РФ занимают сильную позицию в отношении окруженных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Флорида.

"В военном отношении они [ВС РФ] занимают очень сильную позицию, и у них [в окружении] довольно много украинских военнослужащих. Но, надеюсь, с ними ничего не случится. Я попросил их [Россию] ничего не допустить", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что "весьма обеспокоен [ситуацией] на поле" боя. "На поле [боя] сейчас находится весьма уязвимая группа украинских военнослужащих, которые в действительности окружены, и это нехорошо, потому что мы не хотим, чтобы они погибли. Достаточно людей уже погибло. Посмотрим, что произойдет", - заключил глава государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ознакомился с обращением американского лидера пощадить жизни украинских военнослужащих, заблокированных российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. Российский лидер в этой связи напомнил, что ВСУ совершали преступления против гражданского населения в Курской области, которые "квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм". 

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