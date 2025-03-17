Трамп назвал очень сильной позицию РФ в военном плане в отношении ВСУ

Президент США также подчеркнул, что "весьма обеспокоен ситуацией на поле" боя

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. ВС РФ занимают сильную позицию в отношении окруженных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Флорида.

"В военном отношении они [ВС РФ] занимают очень сильную позицию, и у них [в окружении] довольно много украинских военнослужащих. Но, надеюсь, с ними ничего не случится. Я попросил их [Россию] ничего не допустить", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что "весьма обеспокоен [ситуацией] на поле" боя. "На поле [боя] сейчас находится весьма уязвимая группа украинских военнослужащих, которые в действительности окружены, и это нехорошо, потому что мы не хотим, чтобы они погибли. Достаточно людей уже погибло. Посмотрим, что произойдет", - заключил глава государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ознакомился с обращением американского лидера пощадить жизни украинских военнослужащих, заблокированных российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. Российский лидер в этой связи напомнил, что ВСУ совершали преступления против гражданского населения в Курской области, которые "квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм".