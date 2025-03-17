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Военное обозрение

Замечено новое поколение китайских бронемашин-амфибий

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Источник изображения: topwar.ru

Подлежащий замене Type 05

Китай разрабатывает новое поколение машин-амфибий, предназначенных для замены существующего семейства Type 05. На опубликованных в сети снимках замечены ранее неизвестные платформы, которые могут обладать улучшенной мобильностью и повышенной живучестью при проведении десантных операций.

На новой БМП под бортовым номером «003» отсутствуют видимые места для размещения членов экипажа в башне, что свидетельствует о том, что она является беспилотной и автоматизированной. Она оснащена несколькими типами сенсорного оборудования, которое может являться частью КАЗ.

Источник изображения: topwar.ru

Новая БМП-амфибия

Основным вооружением машины, по-видимому, является 30-мм автоматическая пушка. Пусковая установка ПТУР не видна, хотя она могла быть установлена на противоположной стороне башни. БМП отличается от существующих моделей, имея собственную схему размещения опорных катков и конструкцию кормовой аппарели. Эти изменения свидетельствуют о попытках улучшить гидродинамические характеристики и повысить манёвренность на воде.

Также была замечена более крупная модификация под бортовым номером «005», которая выступает, по всей видимости, в роли штурмового орудия.

Источник изображения: topwar.ru

Новое штурмовое орудие-амфибия

В настоящее время основной матчастью морской пехоты НОАК является семейство бронемашин Type 05, разработанных в начале 2000-х годов для замены более старых платформ, таких как танк-амфибия Type 63A. Командованию требовалась линейка высокоскоростных машин, способных к дальнему переходу по морю и обладающих повышенной огневой мощью. Теперь, по всей видимости, запросы НОАК изменились, чем и вызвано появление в кадре новой бронетехники, предназначенной для морпехов.

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Страны
Китай
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