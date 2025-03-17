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Военное обозрение

Defense News: НАТО планирует на треть увеличить военный потенциал стран альянса

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Источник изображения: topwar.ru

Руководство НАТО намерено призвать страны-члены альянса на 30% нарастить целевые показатели военного потенциала подразделений, которые выполняют совместные задачи альянса, как в оборонительных целях, так и задействованных для потенциального сдерживания.

Как сообщает портал Defense News со ссылкой на верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО по трансформации Пьера Вандье, предложенные руководством альянса цели по повышению военных возможностей уже были одобрены правительствами 80% стран военного блока.

В ходе своего выступления на военном форуме в Париже Вандье подчеркнул, что ключевые элементы наращивания боевого потенциала должны заключаться не столько в увеличении численности личного состава, сколько в наращивании боевых возможностей соединений. В частности, предполагается, что, например, наращивание количества имеющихся на вооружении подразделения беспилотников в большей степени приводит к наращиванию потенциала, чем обычное добавление личного состава.

Согласно озвученным Вандье данным, в настоящее время союзники по альянсу на 30% отстают от достижения обозначенных целевых показателей. При этом предлагаемое увеличение потенциала в первую очередь означает, что в оснащении армий альянса «образовалась огромная дыра».

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал европейских членов НАТО увеличить свой вклад в обороноспособность альянса, повысив расходы на оборону до 5% от своего ВВП.

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