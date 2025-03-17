G7 настаивает, чтобы возможное прекращение огня на Украине соблюдалось

По словам глав внешнеполитических ведомств "семерки", они также подтвердили намерение "продолжать координировать экономическую и гуманитарную помощь" Киеву, добиваться скорейшего восстановления Украины

ОТТАВА, 14 марта. /ТАСС/. Группа семи (G7) настаивает на том, чтобы любые возможные договоренности о прекращении огня на Украине соблюдались. Об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств "семерки", которое было опубликовано по итогам их встречи в канадской провинции Квебек.

"Мы подчеркнули, что любое прекращение огня должно уважаться. А также подчеркнули необходимость выработки мощных и вызывающих доверие договоренностей в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина может сдерживать возможные обновленные акты агрессии и защищаться от них", - заявляют министры G7.

По их словам, они также подтвердили намерение "продолжать координировать экономическую и гуманитарную помощь" Киеву, добиваться скорейшего восстановления Украины. В связи с этим отмечается, что западная конференция по вопросам восстановления Украины состоится 10-11 июля в Риме.

Кроме того, министры "семерки" осудили якобы имеющее место оказание России военной помощи со стороны Ирана и КНДР, а также предоставление ей "вооружений и компонентов двойного назначения Китаем". Как при этом утверждает G7, КНР оказывает ключевое содействие в проведении специальной военной операции на Украине, а также в "восстановлении Вооруженных сил России". "Мы повторили свое намерение продолжать предпринимать действия против таких третьих стран", - пишут авторы заявления.

Президент России Владимир Путин сообщил 13 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса. 11 марта в городе Джидда прошли переговоры между делегациями США и Украины. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание военной помощи Киеву.