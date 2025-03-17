Войти
ТАСС

G7 настаивает, чтобы возможное прекращение огня на Украине соблюдалось

325
0
0
Боевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

По словам глав внешнеполитических ведомств "семерки", они также подтвердили намерение "продолжать координировать экономическую и гуманитарную помощь" Киеву, добиваться скорейшего восстановления Украины

ОТТАВА, 14 марта. /ТАСС/. Группа семи (G7) настаивает на том, чтобы любые возможные договоренности о прекращении огня на Украине соблюдались. Об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств "семерки", которое было опубликовано по итогам их встречи в канадской провинции Квебек.

"Мы подчеркнули, что любое прекращение огня должно уважаться. А также подчеркнули необходимость выработки мощных и вызывающих доверие договоренностей в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина может сдерживать возможные обновленные акты агрессии и защищаться от них", - заявляют министры G7.

По их словам, они также подтвердили намерение "продолжать координировать экономическую и гуманитарную помощь" Киеву, добиваться скорейшего восстановления Украины. В связи с этим отмечается, что западная конференция по вопросам восстановления Украины состоится 10-11 июля в Риме.

Кроме того, министры "семерки" осудили якобы имеющее место оказание России военной помощи со стороны Ирана и КНДР, а также предоставление ей "вооружений и компонентов двойного назначения Китаем". Как при этом утверждает G7, КНР оказывает ключевое содействие в проведении специальной военной операции на Украине, а также в "восстановлении Вооруженных сил России". "Мы повторили свое намерение продолжать предпринимать действия против таких третьих стран", - пишут авторы заявления.

Президент России Владимир Путин сообщил 13 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса. 11 марта в городе Джидда прошли переговоры между делегациями США и Украины. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание военной помощи Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 09:23
  • 32
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.03 04:52
  • 0
Ответ на "В США рассказали о превосходстве Су-35 над F-35"
  • 17.03 02:33
  • 0
Ответ на "Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)"
  • 17.03 01:33
  • 1
ВМС Индонезии оценивают покупку легкого авианосца из состава итальянского флота
  • 17.03 01:17
  • 1
Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 00:13
  • 8107
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 23:08
  • 0
Ответ на "Охладить тыл: ПВО Украины не справляется с ударами ВС России"
  • 16.03 22:43
  • 0
Ответ на ""Алмаз-Антей": "Тор" доработали благодаря использованию ЗРК в зоне СВО"
  • 16.03 19:16
  • 309
Космонавтика Илона Маска
  • 16.03 17:12
  • 2
Легкая ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту российский военный спутник
  • 16.03 14:13
  • 35
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 16.03 13:24
  • 102
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 16.03 05:45
  • 5
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты
  • 16.03 05:38
  • 34
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 16.03 04:42
  • 0
Ответ на "В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты"